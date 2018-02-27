Серная кислота разлилась из поврежденной железнодорожной цистерны в Подмосковье

Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник. По его словам, в находящемся на станции «Орехово-Зуево Сортировочная» составе было обнаружено повреждение 60-тонной цистерны с серной кислотой. На данный момент из нее вылилось несколько десятков литров кислоты. На месте находятся пожарные и сотрудники железнодорожных служб. «Решается вопрос о перекачке кислоты в резервную цистерну. Ближайший населенный пункт находится на расстоянии трех километров», — сказал собеседник агентства.