Серная кислота разлилась из поврежденной железнодорожной цистерны в Подмосковье
Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник. По его словам, в находящемся на станции «Орехово-Зуево Сортировочная» составе было обнаружено повреждение 60-тонной цистерны с серной кислотой. На данный момент из нее вылилось несколько десятков литров кислоты. На месте находятся пожарные и сотрудники железнодорожных служб. «Решается вопрос о перекачке кислоты в резервную цистерну. Ближайший населенный пункт находится на расстоянии трех километров», — сказал собеседник агентства.
Комментарии2
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vasyakirin 27 февраля 2018 | 08:13
МИД на клофелин перешел?
Прекурсоры понадобились?
aleksandr39 27 февраля 2018 | 08:30
Ополченцы начали процесс образования МНР ( Московская Народная Республика ) .