Ростовский областной суд сегодня решит вопрос о мере пресечения для беременной женщины, которую содержат в СИЗО
Адвокаты Анастасии Хамбуровой утверждают, что таким образом ее вынуждают дать показания против брата. Женщину держат в СИЗО с 16 февраля, и адвокаты сегодня будут просить перевести ее под домашний арест. Как пишет «Коммерсантъ», Хамбурова работала бухгалтером в фирме «Альянс-Агро», принадлежащей ее брату Алексею Кузнецову. По версии следствия, он незаконно обналичил 96 миллионов рублей. От уголовного преследования Кузнецов бежал на Кипр, и после этого следователи взялись за его сестру.
27-летняя женщина находится на первом месяце беременности, поэтому содержать ее под стражей в СИЗО негуманно, подчеркивают адвокаты. Кроме того, Хамбурова испытывает серьезные проблемы со здоровьем и к тому же имеет на иждивении семилетнюю дочь.
В МВД же настаивают на правомерности ареста и говорят, что «беременность не является препятствием для содержания под стражей». По словам адвоката Ольги Трофимовой, Хамбурову поставили перед выбором: дать показания на брата или отправиться за решетку. Ранее за Хамбурову вступился бизнес-омбудсмен Борис Титов, назвавший недопустимым ее заключение под стражу.
Комментарии3
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ivfn 27 февраля 2018 | 08:10
Как попадают в темницу сразу вспоминают о детях,беременности ,здоровье.
tks 27 февраля 2018 | 08:26
Эрзац-фашизм путинского разлива.
vaka257 27 февраля 2018 | 08:27
Всё по традициям ВЧК-НКВД...Уже пытают не стесняясь...