Госдепартамент США призывает Москву убедиться в том, что все виновные в убийстве Бориса Немцова наказаны

Об этом говорится на сайте Госдепа. Сегодня третья годовщина убийства политика. В Вашингтоне в этот день пройдёт церемония переименования части улицы перед посольством России в площадь Бориса Немцова. В Москве пройдут акции памяти политика. Среди них — фотовыставка в Сахаровском центре, рассказал «Эху Москвы» соратник Бориса Немцова Илья Яшин. Лидеры партий «Яблоко», «Гражданская инициатива» и ПАРНАС планируют возложить цветы в час дня.