Госдепартамент США призывает Москву убедиться в том, что все виновные в убийстве Бориса Немцова наказаны
Об этом говорится на сайте Госдепа. Сегодня третья годовщина убийства политика. В Вашингтоне в этот день пройдёт церемония переименования части улицы перед посольством России в площадь Бориса Немцова. В Москве пройдут акции памяти политика. Среди них — фотовыставка в Сахаровском центре, рассказал «Эху Москвы» соратник Бориса Немцова Илья Яшин. Лидеры партий «Яблоко», «Гражданская инициатива» и ПАРНАС планируют возложить цветы в час дня.
Комментарии13
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traviliberalovgazamiudushlivami 27 февраля 2018 | 08:07
Почему на митинге памяти и скорби его организаторы лыбились как олигофрены?
nnnmmm 27 февраля 2018 | 08:18
traviliberalovgazamiudushlivami: почему как, олигофрены и есть, нет чтобы на кладбище человека поминать и могилу его поддерживать в порядке, таскаются по мосту.
m_doc 27 февраля 2018 | 08:47
nnnmmm: Посмотрела я ролик Шария про этот марш - и впрямь дурдом на прогулке. Ужос...
aromatnay 27 февраля 2018 | 08:10
Госдепартамент надо послать на...
vasyakirin 27 февраля 2018 | 08:17
aromatnay: Пути давно себя отшлепал, что за недоверие?
nnnmmm 27 февраля 2018 | 08:16
Пусть для начала янки выяснят, а все ли виновные в убийстве Джона Кеннеди наказаны.
vladimir1_57 27 февраля 2018 | 08:17
Госдепартамент США призывает Москву убедиться в том, что все виновные в убийстве Бориса Немцова наказаны
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Ну убедились .. и что?
viribus_unitis 27 февраля 2018 | 08:23
> церемония переименования части улицы перед посольством России в площадь Бориса Немцова
Переименовать в площадь Адольфа Гитлера им хочется, наверное, больше, но пока что Израиль против.
protiv777 27 февраля 2018 | 08:26
", что все виновные в убийстве Бориса Немцова наказаны" Помнят своего агента.
vlasta64 27 февраля 2018 | 08:35
Герои гибнут на посту а не с ..... на мосту.
vladimir2018 27 февраля 2018 | 08:40
надо призвать Фашингтон убедиться, что все виновный в убийстве Кеннеди наказаны
ivan127_4 27 февраля 2018 | 08:42
Очень интересно: отчего такая забота о бывшем чинуше, к тому же нечистом на руку (да и телом тоже)?
nalix 27 февраля 2018 | 09:03
С утреца тролли на посту. Власть путина непоколебима. До распада страны.