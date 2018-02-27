Сайт, посвященный росавиации, закрылся после того, как на него сослался РБК в расследовании дела о поставке кокаина

Благодаря интернет-ресурсу удалось установить, что в транспортировке наркотиков участвовал самолет летного отряда «Россия». Аргентинская жандармерия опубликовала фотоснимки операции по доставке муки под видом кокаина. Благодаря этим материалам удалось определить, что почти 400 килограммов груза были погружены на самолет, окрашенный в цвета летного отряда «Россия» — на это обратило внимание РБК. Камера зафиксировала и бортовой номер лайнера, и, судя по данным сайта russianplanes.net, это Ил-96, который обычно используется для перевозки первых лиц государства. В декабре прошлого года он действительно находился в Аргентине.

Большую партию кокаина обнаружили на складе школы при российском посольстве в Буэнос-Айресе. Силовики заменили наркотики на муку, и попытались отследить отправителей. Груз доставили в Россию дипломатической почтой. В результате операции задержаны трое экс-сотрудников посольства, а также бывший аргентинский полицейский и его знакомый. Еще один россиянин объявлен в розыск.

Как сообщает «Настоящее время» в деле о поставке кокаина фигурирует первый секретарь российского посольства Олег Воробьев. Его имя «засветилось» в прослушке участников контрабанды наркотика.