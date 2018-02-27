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08:01, 27 февраля 2018

Сайт, посвященный росавиации, закрылся после того, как на него сослался РБК в расследовании дела о поставке кокаина

Благодаря интернет-ресурсу удалось установить, что в транспортировке наркотиков участвовал самолет летного отряда «Россия». Аргентинская жандармерия опубликовала фотоснимки операции по доставке муки под видом кокаина. Благодаря этим материалам удалось определить, что почти 400 килограммов груза были погружены на самолет, окрашенный в цвета летного отряда «Россия» — на это обратило внимание РБК. Камера зафиксировала и бортовой номер лайнера, и, судя по данным сайта russianplanes.net, это Ил-96, который обычно используется для перевозки первых лиц государства. В декабре прошлого года он действительно находился в Аргентине.
Большую партию кокаина обнаружили на складе школы при российском посольстве в Буэнос-Айресе. Силовики заменили наркотики на муку, и попытались отследить отправителей. Груз доставили в Россию дипломатической почтой. В результате операции задержаны трое экс-сотрудников посольства, а также бывший аргентинский полицейский и его знакомый. Еще один россиянин объявлен в розыск.
Как сообщает «Настоящее время» в деле о поставке кокаина фигурирует первый секретарь российского посольства Олег Воробьев. Его имя «засветилось» в прослушке участников контрабанды наркотика.

Комментарии

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vaka257 27 февраля 2018 | 08:11

А номер с самолёта тоже уберут?!...

begly_ 27 февраля 2018 | 08:14

vaka257:

Не номер, а весь самолет взорвут, как недавно АН 148. И тишина...

rvs_68 27 февраля 2018 | 08:28

begly_: "...весь самолет взорвут..."

Быстро они (те, кто "взорвут") поработали с владельцами сайта - заходишь на него, а там:

"Сайт был создан для публикации фотографий наших самолётов. Сайт патриотической направленности, это посвящение их красоте, труду тысяч инженеров и конструкторов.

Информация на сайте бралась из других аналогичных сайтов:
Фотографии - airliners.net, jetphotos.net, flightpix.org.
Реестры и история самолётов - airfleets.net, planelist.net, ch-aviation.com, aerotransport.org, scramble.nl, а также из открытых данных Росавиации.
История всех рейсов бралась с сайта flightradar24.com - это общеизвестная база данных полётов формируется из самолётных ответчиков. На сайте хранится история всех полётов всех современных самолётов, что часто помогает при расследовании авиапроисшествий. Про принцип работы сайта можно почитать по ссылке в википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Flightradar24.

Во всех перечисленных сайтах, кроме Росавиации, информацию может добавить любой посетитель по принципу википедии. Поэтому качество информации низкое, её легко подделать. То же самое относилось и к russianplanes.net.

Сайт удалён по собственной инициативе, окончательно и бесповоротно."

Прямо так же, как было в случае, когда "люди с гриппозными носами" лезли в личные и семейные дела "нашего всего".

;-)

begly_ 27 февраля 2018 | 08:12

Да теперь хоть летный отряд "Россия" расформировывай .Что толку когда весь мир знает что Россию захватили кремлевские наркоманы.

golubev 27 февраля 2018 | 08:42

begly_: наркобароны наверное

opiatnovyi63 27 февраля 2018 | 08:15

Преступное государство с Паханом во главе..

piter_ug 27 февраля 2018 | 08:16

Коза-она-же-Ностра нервно курит в сторонке.
И видимо собирается вылетать перенимать опыт коллег.)

rufat 27 февраля 2018 | 08:26

И что?Экс-сотрудники должны были получить кокаин?Или еще кто то?Почему не говорят,кто получал багаж,это же не так просто придти с улицы за дип.багажом!!!

natalia2108 27 февраля 2018 | 08:36

На мой взгляд,найти в посольстве почти 400 кг наркоты,это так же жутко,что и обнаружить вонючую грязную половую тряпку на стерильном операционном столе во время операции.Получается,что кокаин-смазочный материал российской внешней политики.Всем очевидно,что МИД покрыл себя несмываемым позором.

(комментарий скрыт)

zabairalec 27 февраля 2018 | 08:58

Шо то меня мучают смутные подозрения... почему не слышно правдорубов с телеканалов? Первого, Россия 1, НТВ? Ведь очень похоже, что в этом деле замешан Грудинин)))

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