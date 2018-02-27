«Первый канал» не показал закрытие Олимпиады из-за того, что россиянам не разрешили пройти под национальным флагом
Об этом со ссылкой на представителя канала сообщает РБК. Церемония закрытия состоялась в воскресенье. Вместо «Первого» её транслировал «Матч ТВ». А «Первый канал» в это время показал повтор хоккейного матча между Россией и Германией, по итогам которого наша команда завоевала золотую медаль.
Комментарии12
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ostanovka 27 февраля 2018 | 07:53
Русские каратели без флагов пятый год убивают людей в Украине и Сирии, и русская телеканализации только и показывает их подвиги, не уставая при этом визжать настамнет.
alexgross022018 27 февраля 2018 | 08:09
ostanovka: ПО национальности да, а по гражданской принадлежности частично. Ведь большая часть бойцов в Украине и Сирийской компании Вагнера это жители и граждане ЛНР и ДНР. Вот ведь какая хрень получается.
Вот такое этнически выгодное мясо
sibbeast 27 февраля 2018 | 08:22
alexgross022018: ??? А в Сирии, получается, большая часть вагнеровцев тоже местное население?
alexgross022018 27 февраля 2018 | 08:30
sibbeast: Ты не понял - большая часть полегших в Сирии формально украинцы. Так конечно много и грибников с Алтая и Ростова, но жителей ЛНР и ДНР больше.
piter_ug 27 февраля 2018 | 07:53
Это кто-то заметил?)
mwxp 27 февраля 2018 | 08:06
Этим наплевать на людей. Главное - атрибуты... шубы... яхты...
zolingen 27 февраля 2018 | 08:08
Да и хрен с ними, нашли где посмотреть.
nokola 27 февраля 2018 | 08:10
Надо идти дальше и запретить показ всех мероприятий, где не демонстрируется российский флаг. Фестивали, выставки, музыкальные конкурсы, концерты, демонстрацию исторических и архитектурный достопримечательностей, если над ними не развевается флаг России. Ну и еще много чего.
mirolubov 27 февраля 2018 | 08:12
Привычные антисанкции против своего народа. "Бей своих, чтобы чужие боялись превращается в скрепу.
vaka257 27 февраля 2018 | 08:14
На зло маме уши себе отморозили...
s011ma 27 февраля 2018 | 08:14
Очередной авианалет на Воронеж.
alexgross022018 27 февраля 2018 | 08:36
Оказывается контейнер для лекарств, таблеток стоит в интернет-магазине около 100-150 рублей. Есть подороже и с отделениями по дням. Вот это цена пробы на мельдоний для бобслеистки. А точнее полцены прохождения под флагом.