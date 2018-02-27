«Первый канал» не показал закрытие Олимпиады из-за того, что россиянам не разрешили пройти под национальным флагом

Об этом со ссылкой на представителя канала сообщает РБК. Церемония закрытия состоялась в воскресенье. Вместо «Первого» её транслировал «Матч ТВ». А «Первый канал» в это время показал повтор хоккейного матча между Россией и Германией, по итогам которого наша команда завоевала золотую медаль.