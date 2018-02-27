Число пострадавших во время пожара в общежитии в Пермском крае выросло до 13 человек
Погибли шестеро. Такие данные приводит агентство ТАСС. Пожар произошёл в городе Чусовой. Причины пока неизвестны. Возбуждено уголовное дело.
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Погибли шестеро. Такие данные приводит агентство ТАСС. Пожар произошёл в городе Чусовой. Причины пока неизвестны. Возбуждено уголовное дело.
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