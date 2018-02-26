Возбуждение ряда уголовных дел в отношении ГБУ"Жилищник" говорит о масштабе проблемы коррупции в сфере столичного ЖКХ

Проверки ГБУ «Жилищник» по обращению муниципальных депутатов и вслед за этим возбуждение сразу ряда уголовных дел говорит о масштабе проблемы коррупции в сфере столичного ЖКХ. Об этом сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» глава Красносельского муниципального округа столицы Илья Яшин.

Он отметил, что из большого числа направленных им и его коллегами в проверяющие органы обращений одно — на имя председателя СКР Александра Бастрыкина — касалось проверки всех «Жилищников» Москвы.

«Мы собрали материалы, которые указывают на признаки хищения и мошенничества, и потребовали от Бастрыкина провести проверки во всех ГБУ «Жилищник» города Москвы. И мы видим, что эти проверки начались, уже возбуждено более десятка уголовных дел. Это говорит о масштабе проблемы с коррупцией, хищениями, мошенничеством, когда по фиктивным договорам оформляются «мертвые души». Это общая проблема для Москвы, которая требует решения», — сказал он.

И.Яшин подчеркнул, что данная проблема существует уже не один год, однако нынешней зимой она обнажилась особенно остро из-за экстремальных снегопадов. «Стало понятно, что «Жилищник» не справляется, и это привлекло внимание», — пояснил он.

По мнению И.Яшина, к коррупционным схемам ГБУ «Жилищник» может быть причастен и заместитель главы мэра Москвы по ЖКХ Петр Бирюков. «С моей точки зрения, если дело ограничится уголовными делами против мелких жуликов и мошенников, проблема не будет решена. Поэтому в своем обращении в СК я потребовал допросить в том числе заместителя главы мэра Москвы по ЖКХ Петра Бирюкова, которого я считаю «крестным отцом» всей этой системы «Жилищника», и проверить его на возможную причастность к этим преступлениям», — пояснил он.