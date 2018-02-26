Роскомнадзор сегодня разблокировал сайт Алексея Навального.

Это произошло после того, как политик удалил расследование Фонда борьбы с коррупцией в отношении бизнесмена Олега Дерипаски. Эти страницы внесли в реестр запрещенной информации по требованию Усть-Лабинского суда Краснодарского края. В суд обратился сам Дерипаска с иском к героине расследования Анастасии Вашукевич и ее наставнику Александру Кириллову. По словам представителей Дерипаски, оба ответчики разместили в интернете материалы, которые касаются личной жизни миллиардера, и сделали это без его согласия.