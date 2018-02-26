Корреспонденты парламентского пула попросили руководство Госдумы обсудить поведение Леонида Слуцкого
Главу комитета по международным делам и члена фракции ЛДРП обвинили в сексуальных домогательствах несколько журналисток. На встрече с заместителем руководителя думского аппарата Вадимом Маршалко присутствовали почти все представители пула, в том числе корреспонденты федеральных агентств, основных газет, а также Би-би-си и других изданий. Они предлагают вынести вопрос о Слуцком на заседание комитета по этике, — пишет «Медуза».
Сам Слуцкий ранее обвинения в харассменте отвергал. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обещал обсудить эти обвинения со своим соратником по партии.
Комментарии2
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oksana63 26 февраля 2018 | 21:13
ЛДРП?))
mag_1 26 февраля 2018 | 21:18
молодцы, журналисты! только дружно можно все решить!