Корреспонденты парламентского пула попросили руководство Госдумы обсудить поведение Леонида Слуцкого

Главу комитета по международным делам и члена фракции ЛДРП обвинили в сексуальных домогательствах несколько журналисток. На встрече с заместителем руководителя думского аппарата Вадимом Маршалко присутствовали почти все представители пула, в том числе корреспонденты федеральных агентств, основных газет, а также Би-би-си и других изданий. Они предлагают вынести вопрос о Слуцком на заседание комитета по этике, — пишет «Медуза».

Сам Слуцкий ранее обвинения в харассменте отвергал. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обещал обсудить эти обвинения со своим соратником по партии.