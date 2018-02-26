Один из руководителей Высшей школы экономики Сергей Калашников найден мертвым в своем рабочем кабинете
В полиции говорят, что, по одной из версий, он мог покончить жизнь самоубийством, однако телесных повреждений на нем не обнаружено, не найдена и предсмертная записка, передает ТАСС.
Калашников возглавлял дирекцию общего образования Высшей школы экономики.
Комментарии4
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daos15 26 февраля 2018 | 21:11
Что за эгоисты эти либералы, нет бы приехать к бюро судмедэксертизы , написать записку и покончить с собой на пороге . И проблем для родственников и полиции меньше.
shplint_04 26 февраля 2018 | 21:16
Умер от отвращения к тому, чем занимается ВЭШ-ка.
pushok1971 26 февраля 2018 | 21:15
Ещё один сгорел на РАБоте!
peresvet73 26 февраля 2018 | 21:18
Не докажете! Не докажете! Бе-бе-бе-бе!!!
А страх, затаится в глубине души у многих...