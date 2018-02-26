Один из руководителей Высшей школы экономики Сергей Калашников найден мертвым в своем рабочем кабинете

В полиции говорят, что, по одной из версий, он мог покончить жизнь самоубийством, однако телесных повреждений на нем не обнаружено, не найдена и предсмертная записка, передает ТАСС.

Калашников возглавлял дирекцию общего образования Высшей школы экономики.