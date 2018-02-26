Самолет управделами президента фигурирует в расследовании поставки кокаина из Аргентины в Россию
Аргентинская жандармерия опубликовала фотографии из материалов дела. На них видно, как в Ил-96 грузят чемоданы, в которых, как предполагали организаторы контрабанды, находится кокаин.
Комментарии11
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gvs 26 февраля 2018 | 21:05
Борт №1? А на борту - 12 ядерных чемоданчиков? )))
sirwalterscott 26 февраля 2018 | 21:08
я давно подозревал что плешивый сидит на коксе.
ura_123 26 февраля 2018 | 21:19
gvs: Я бы даже добавил-термоядерных)))
eduard53 26 февраля 2018 | 21:08
МИД, посольство, самолёт управделами самозванца ... Ну вся вертухаль замазана в кокаине. Нашли таки работу по душе ...
bigmaikl 26 февраля 2018 | 21:09
Для кого президентский самолет ввозил кокаин?
sensei54 26 февраля 2018 | 21:15
Интересно, где он дозаправлялся? Наверное там же, где и груз сдавал?
Дальность полета Ил-96 с 10 тоннами нагрузки 10800-11200км в зависимости от наличия встречного ветра.
До Берлина не долетит, а вот до Парижа - вполне.
otets_zvezdonyi_ 26 февраля 2018 | 21:15
что и требовалось доказать... мафия
ura_123 26 февраля 2018 | 21:17
Нормально они там в "управделами президента" управляются...
Понятно отчего вцепились во власть зубами.
inspector15 26 февраля 2018 | 21:17
У них что, бля, даже у уборщиц личный самолет, что-ли? У Патрушева - самолет, у завхоза - самолет. А за все народ платит!!!!!!!!
yakuleb 26 февраля 2018 | 21:18
Борис Немцов: «Крупные деньги я заработал, инвестируя в «Газпром» (с)
Сдается мне, без торговли коксом не обошлось. Кстати его тоже не раз видели с какой то ручной кладью...
alexeytrusov 26 февраля 2018 | 21:19
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