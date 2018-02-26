Посольство России в Аргентине отвергает подозрения в участии охраны дипмиссии в скандале с кокаином

Ранее о возможной причастности сотрудников службы безопасности написал в своем блоге профессор мадридской «Эль Бизнес Скул» Максим Миронов. Он также отметил, что двое его детей учатся в той самой школе при посольстве, где нашли крупную партию наркотиков. Однако, как подчеркнули в дипмиссии, то, что указал в своей публикации Миронов, является лишь переделкой статей местной прессы.

Сегодня ФСБ подтвердила информацию об изъятии крупной партии наркотиков в результате совместной операции с аргентинскими спецслужбами. В то же время в ведомстве говорят, что было изъято 362 килограмма кокаина, а ранее в прессе появлялись сообщения о том, что обнаружили 389 килограммов наркотика.