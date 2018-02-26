Посольство России в Аргентине отвергает подозрения в участии охраны дипмиссии в скандале с кокаином
Ранее о возможной причастности сотрудников службы безопасности написал в своем блоге профессор мадридской «Эль Бизнес Скул» Максим Миронов. Он также отметил, что двое его детей учатся в той самой школе при посольстве, где нашли крупную партию наркотиков. Однако, как подчеркнули в дипмиссии, то, что указал в своей публикации Миронов, является лишь переделкой статей местной прессы.
Сегодня ФСБ подтвердила информацию об изъятии крупной партии наркотиков в результате совместной операции с аргентинскими спецслужбами. В то же время в ведомстве говорят, что было изъято 362 килограмма кокаина, а ранее в прессе появлялись сообщения о том, что обнаружили 389 килограммов наркотика.
Комментарии28
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orqswen 26 февраля 2018 | 20:36
бугага по дороге ещё кокса спиздошили. это уже даже не смешно
meteor1908 26 февраля 2018 | 20:39
orqswen: так его ж подменили на муку... или муку тоже стырили?
zztop1960 26 февраля 2018 | 20:46
meteor1908: 38 кг муки кто-то украл , для блинов наверное , ведь на Масленицу положены блины
maxcarev 26 февраля 2018 | 20:48
Мутное сообщение. Кто сказал, кому, когда ??? Где ссылки?
Одно только хорошо видно: звиздеж стоит недетский по всем официальным каналам :)
gordy 26 февраля 2018 | 21:00
"...как подчеркнули в дипмиссии, то, что указал в своей публикации Миронов, является лишь переделкой статей местной прессы."
.... и это правда?
chichanik 26 февраля 2018 | 21:20
gordy: ну, и Миронов то же сказал
idshoohov 26 февраля 2018 | 21:11
zztop1960: Кому то заплатили натурой
volkov_25 26 февраля 2018 | 20:40
Если бы охрана была замешана, они бы точно признались. Они честные поди ни путин.
rus215 26 февраля 2018 | 20:42
конечно они будут отвергать, было бы странно если бы сказали, ну да мы торгуем коксом через посольство
gvs 26 февраля 2018 | 20:43
Через недель количество найденного кокса уменьшится по сообщениям ФСБ до 0,5 грамма, и дело закроют. Или переквалифицируют в кражу муки )))
al101_2 26 февраля 2018 | 20:44
Дык, мы знаем...
Ихтамнет!
Что скажет правдоруб Захарова?
kaplan911 26 февраля 2018 | 21:00
al101_2: \\ Дык, мы знаем... Ихтамнет! Что скажет правдоруб Захарова? \\
Сбацает лезгинку........в истерике.
Шутка ли......такой аху.....афигенный канал навернулся: Аргентина - посольство - диппочта - советбезопасности - сбыт в России...... Такое бабло.......тю-тю.
Чтоб они ПОДОХЛИ от этой..... "белой смерти".
andrang2 26 февраля 2018 | 20:44
389 кг - 362 кг = 27 кг
Эти 27 кг наркоты спианиздили или свиолончелили?
al101_2 26 февраля 2018 | 20:50
andrang2: Выбросила в пропасть!©
"Операция "Ы"...
sasha2011 26 февраля 2018 | 21:10
andrang2:
Это они на разных весах взвешивали. Ну и...
Вы сами знаете, если когда-нибудь что-нибудь покупали в советских магазинах.
mike_v 26 февраля 2018 | 20:45
Ну пропавшие двадцать семь кг ушли на покрытие расходов спецслужб.
world_nail 26 февраля 2018 | 20:47
В оконцовке ФэСэБе выяснит, что дети Максима Миронова торговали в школе коксом тоннами.
lincolnmkx 26 февраля 2018 | 20:48
Теть Маш, дядь Сереж, почем "кокс" для народа?
budweiser23 26 февраля 2018 | 20:49
Опрос:
Если в школу могут без проблем занести кокс в количестве 400 кг, то сколько туда можно занести взрывчатки CL-20?
500гр
1000гр
100гр
Ведь полициклический нитрамин - это не кокаин....
kaplan911 26 февраля 2018 | 20:54
Вау.......!
Какая нахрень ОХРАНА? Речь идёт о..... ПОСОЛЬСТВЕ.
О её ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ПОЧТЕ, через которую был налажен КАНАЛ доставки наркоты.....
сотрудниками посольства.
Было 400 кг, потом 389......а потом 362.
Сто пудов, что....скрымздили......МУКУ !!!
Ржуууунимаааагуууу......
stas_russkiy 26 февраля 2018 | 20:54
Заметили, что пригожинские портянки не появляются? Даже "чё там, у хохлов" не проскакивает... Похоже, заклинило конкретно...
kokeshi 26 февраля 2018 | 20:56
stas_russkiy: появятся, не волнуйтесь. Методичку новую ждут.
chubuk 26 февраля 2018 | 20:59
27 кило печальная лошадь с машкой все-таки отжали...
piter_ug 26 февраля 2018 | 21:00
Нет никаких оснований доверять словам Жуликов и Воров.
Вообще никаких!
Слово аргентинской полиции, камерам наблюдения в аэропорту и около посольства, показаниям аргентинских поставщиков наркотиков.
mardian 26 февраля 2018 | 21:01
Что там делал Патрушев?Раньше он крышевал тамбовскую группировку.
stas_russkiy 26 февраля 2018 | 21:05
"...За прошедшие полтора года загадочной смертью умерли 9 российских мидовцев и дипломатов за рубежом...
...20 декабря 2016 года в Москве нашли застреленным в голову начальника отдела Латиноамериканского департамента МИД России. По данным российских СМИ его имя Петр Польшиков...
...Будет скорее натяжкой объяснять загадочные смерти дипломатов провалами в какой-то большой, официальной политике Кремля. Гораздо ближе к разгадке – это обладание погибшими компромата именно на чисто уголовные операции российских спецслужб, которые заполонили российские посольства. В первую очередь, связанные именно с контрабандой, как в Аргентине...
...посол Коронелли решил не участвовать в этой игре с огнем, и посчитал более безопасным «умыть руки», уведомив о кокаине свое начальство в МИД РФ в лице застреленного Польшикова, и местную полицию, которая не могла бы без разрешения посла попасть на территорию посольства РФ. Но Польшикову пришлось заплатить за это своей жизнью..."
"Серия смертей за кулисами «кокаиновой дипломатии»"
http://sprotyv.info/ru/news/kiev/seriya-smertey-za-kulisami-kokainovoy-diplomatii
oleg_z 26 февраля 2018 | 21:11
А что больше весит - мука или героин?
mladek 26 февраля 2018 | 21:18
Причем же здесь охрана, она честно охраняла наркотики, только чуть-чуть понюхала.