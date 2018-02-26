Z Архив новостей новости
5 28 6 2535
20:30, 26 февраля 2018

Посольство России в Аргентине отвергает подозрения в участии охраны дипмиссии в скандале с кокаином

Ранее о возможной причастности сотрудников службы безопасности написал в своем блоге профессор мадридской «Эль Бизнес Скул» Максим Миронов. Он также отметил, что двое его детей учатся в той самой школе при посольстве, где нашли крупную партию наркотиков. Однако, как подчеркнули в дипмиссии, то, что указал в своей публикации Миронов, является лишь переделкой статей местной прессы.
Сегодня ФСБ подтвердила информацию об изъятии крупной партии наркотиков в результате совместной операции с аргентинскими спецслужбами. В то же время в ведомстве говорят, что было изъято 362 килограмма кокаина, а ранее в прессе появлялись сообщения о том, что обнаружили 389 килограммов наркотика.

Комментарии

28

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

orqswen 26 февраля 2018 | 20:36

бугага по дороге ещё кокса спиздошили. это уже даже не смешно

meteor1908 26 февраля 2018 | 20:39

orqswen: так его ж подменили на муку... или муку тоже стырили?

zztop1960 26 февраля 2018 | 20:46

meteor1908: 38 кг муки кто-то украл , для блинов наверное , ведь на Масленицу положены блины

maxcarev 26 февраля 2018 | 20:48

Мутное сообщение. Кто сказал, кому, когда ??? Где ссылки?
Одно только хорошо видно: звиздеж стоит недетский по всем официальным каналам :)

gordy 26 февраля 2018 | 21:00

"...как подчеркнули в дипмиссии, то, что указал в своей публикации Миронов, является лишь переделкой статей местной прессы."


.... и это правда?

chichanik 26 февраля 2018 | 21:20

gordy: ну, и Миронов то же сказал

idshoohov 26 февраля 2018 | 21:11

zztop1960: Кому то заплатили натурой

volkov_25 26 февраля 2018 | 20:40

Если бы охрана была замешана, они бы точно признались. Они честные поди ни путин.

rus215 26 февраля 2018 | 20:42

конечно они будут отвергать, было бы странно если бы сказали, ну да мы торгуем коксом через посольство

gvs 26 февраля 2018 | 20:43

Через недель количество найденного кокса уменьшится по сообщениям ФСБ до 0,5 грамма, и дело закроют. Или переквалифицируют в кражу муки )))

al101_2 26 февраля 2018 | 20:44

Дык, мы знаем...
Ихтамнет!
Что скажет правдоруб Захарова?

kaplan911 26 февраля 2018 | 21:00

al101_2: \\ Дык, мы знаем... Ихтамнет! Что скажет правдоруб Захарова? \\

Сбацает лезгинку........в истерике.
Шутка ли......такой аху.....афигенный канал навернулся: Аргентина - посольство - диппочта - советбезопасности - сбыт в России...... Такое бабло.......тю-тю.
Чтоб они ПОДОХЛИ от этой..... "белой смерти".

andrang2 26 февраля 2018 | 20:44

389 кг - 362 кг = 27 кг
Эти 27 кг наркоты спианиздили или свиолончелили?

al101_2 26 февраля 2018 | 20:50

andrang2: Выбросила в пропасть!©
"Операция "Ы"...

sasha2011 26 февраля 2018 | 21:10

andrang2:
Это они на разных весах взвешивали. Ну и...
Вы сами знаете, если когда-нибудь что-нибудь покупали в советских магазинах.

mike_v 26 февраля 2018 | 20:45

Ну пропавшие двадцать семь кг ушли на покрытие расходов спецслужб.

world_nail 26 февраля 2018 | 20:47

В оконцовке ФэСэБе выяснит, что дети Максима Миронова торговали в школе коксом тоннами.

lincolnmkx 26 февраля 2018 | 20:48

Теть Маш, дядь Сереж, почем "кокс" для народа?

budweiser23 26 февраля 2018 | 20:49

Опрос:
Если в школу могут без проблем занести кокс в количестве 400 кг, то сколько туда можно занести взрывчатки CL-20?

500гр
1000гр
100гр

Ведь полициклический нитрамин - это не кокаин....

kaplan911 26 февраля 2018 | 20:54

Вау.......!
Какая нахрень ОХРАНА? Речь идёт о..... ПОСОЛЬСТВЕ.
О её ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ПОЧТЕ, через которую был налажен КАНАЛ доставки наркоты.....
сотрудниками посольства.
Было 400 кг, потом 389......а потом 362.
Сто пудов, что....скрымздили......МУКУ !!!
Ржуууунимаааагуууу......

stas_russkiy 26 февраля 2018 | 20:54

Заметили, что пригожинские портянки не появляются? Даже "чё там, у хохлов" не проскакивает... Похоже, заклинило конкретно...

kokeshi 26 февраля 2018 | 20:56

stas_russkiy: появятся, не волнуйтесь. Методичку новую ждут.

chubuk 26 февраля 2018 | 20:59

27 кило печальная лошадь с машкой все-таки отжали...

piter_ug 26 февраля 2018 | 21:00

Нет никаких оснований доверять словам Жуликов и Воров.
Вообще никаких!
Слово аргентинской полиции, камерам наблюдения в аэропорту и около посольства, показаниям аргентинских поставщиков наркотиков.

mardian 26 февраля 2018 | 21:01

Что там делал Патрушев?Раньше он крышевал тамбовскую группировку.

stas_russkiy 26 февраля 2018 | 21:05

"...За прошедшие полтора года загадочной смертью умерли 9 российских мидовцев и дипломатов за рубежом...

...20 декабря 2016 года в Москве нашли застреленным в голову начальника отдела Латиноамериканского департамента МИД России. По данным российских СМИ его имя Петр Польшиков...

...Будет скорее натяжкой объяснять загадочные смерти дипломатов провалами в какой-то большой, официальной политике Кремля. Гораздо ближе к разгадке – это обладание погибшими компромата именно на чисто уголовные операции российских спецслужб, которые заполонили российские посольства. В первую очередь, связанные именно с контрабандой, как в Аргентине...

...посол Коронелли решил не участвовать в этой игре с огнем, и посчитал более безопасным «умыть руки», уведомив о кокаине свое начальство в МИД РФ в лице застреленного Польшикова, и местную полицию, которая не могла бы без разрешения посла попасть на территорию посольства РФ. Но Польшикову пришлось заплатить за это своей жизнью..."

"Серия смертей за кулисами «кокаиновой дипломатии»"
http://sprotyv.info/ru/news/kiev/seriya-smertey-za-kulisami-kokainovoy-diplomatii

oleg_z 26 февраля 2018 | 21:11

А что больше весит - мука или героин?

mladek 26 февраля 2018 | 21:18

Причем же здесь охрана, она честно охраняла наркотики, только чуть-чуть понюхала.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 23 февраля Поздравить…

5 338 6 5432 23.02
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

Рождённые 20 февраля Поздравить…праздники, опросы, день рождения, общество, события

5 346 6 8961 20.02
Kпраздники, опросы, день рождения, общество, события
Блоги

Рожденные 21 февраля Поздравить…

5 233 6 7664 21.02
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

Кусок эфира

Максим Сурайкин: Я убежденный сталинист Сталин — это, прежде всего, государственник, который был нацелен на строительство советского государства в интересах общества, и он шаг за шагом эту программу реализовывал…

5 302 6 21747 20.02
Kсталин, коммунизм, история, политика, передачи, мнения
Интервью Разбор полета

Максим Сурайкин гость: Максим Сурайкин кандидат в президенты РФ от партии «Коммунисты России»

Сталин — это, прежде всего, государственник, который был нацелен на строительство советского государства в интересах общества…

5 79 6 7293 19.02
#слушать 49:42 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kвыборы, сталин, история, навальный, видео
Блоги

Александр Крушельницкий: Я решил отказаться от проведения слушаний в CAS Считаю, что в рамках действующих правил это бесполезно и бессмысленно…

5 158 6 12763 21.02
Kолимпиада-2018, спорт, допинг, события
Блоги

+ Владимир Путин: Мы имеем полное право сравнить Романа Филипова с защитниками Москвы и Сталинграда Владимир Путин: Мы имеем полное право сравнить Романа Филипова с защитниками Москвы и Сталинграда В Кремле вручены государственные награды…

5 273 6 23831 23.02
8читать ;смотреть
Kвоенные, путин, награды, сирия, войны, видео, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Приняли решение поддержать установку памятной доски Борису Немцову Она будет установлена за общественные деньги при условии согласования жителей дома 3 на Малой Ордынке

5 245 6 21277 22.02
Kнемцов, память, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Приглашаем всех латышей в гости в Чечню Интересуюсь, как можно въехать в Латвию, минуя кордоны. Дело в том, что визит в Латвию был целью всей моей жизни. И теперь Сейм Латвии сообщает, что мне запрещён въезд…

5 70 6 7034 11:46
Kлатвия, чечня, власть, события
Блоги

Ксения Собчак политик

Мы не дадим его забыть Давайте помнить о Немцове, о его убеждениях всегда, не только в этот день. Давайте вместе противостоять насилию, коррупции, авторитаризму…

5 157 6 15909 25.02
Kполитика, митинги, немцов, общество, мнения
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах. Часть 9 В допетровские времена главной доблестью на Руси считалось служение Богу. Петр укреплял православие, закладывал новые храмы и соборы, но главным делом для соотечественников становилось теперь служение державе…

5 51 6 5419 21.02
Kистория, петербург, рф, религия, политика, мнения
Блоги

Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой Серебро — у Евгении Медведевой…

5 326 6 36452 23.02
Kолимпиада-2018, спорт, фигурное катание, фото, видео, события
Блоги

Российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами Победную шайбу на 10-й минуте овертайма забросил Кирилл Капризов…

5 594 6 67481 25.02
Kолимпиада-2018, спорт, фото, видео, хоккей, события
Блоги

Илья Яшин политик

Марш Немцова. Это важно Мы требуем расследования убийств, политических реформ и сменяемости власти. Мы выходим, чтобы показать: убийство Немцова не смогло уничтожить идеи, за которые он боролся…

5 46 6 5524 22.02
Kнемцов, акции, память, политика, видео, мнения
Блоги

Госдеп США: Прекращение таких сделок является наказанием Официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт заявила, что в результате санкций России был причинен ущерб на сумму около 3 млрд долларов США…

5 338 6 40603 21.02
Kсша, политика, общество, рф, события
Голосование
Как бы вы оценили выступление россиян на нынешней Зимней Олимпиаде?
5 54 6 6560 23.02

Популярное за неделю

Новости

В Челябинской области проверили магазины, чей владелец напомнил о закрытых предприятиях за 18 лет президентства Путина Как сообщил СМИ бизнесмен Николай Коршунов, силовики побывали во всех шести точках его торговой сети, где сорвали со стен информационные материалы…

5 82 6 21075
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Зачем бесплатно, если можно освоить, распилить, съединороссить, сротенбергить, стимченкевить, счемезовить, сминоборонить и так далее. И вот на божий свет рождается наш криптографически защищенный кирпич…

5 185 6 139637 24.02
#слушать 48:19 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Голосование
Вам обидно, что казахский язык переходит с кириллицы на латиницу?
5 179 6 28838 20.02
Блоги

+ Серебрякову пригрозили сокращением числа предложений о съемках после слов о национальной идее современной России Серебрякову пригрозили сокращением числа предложений о съемках после слов о национальной идее современной России Владимир Бортко: «Он был явный патриот. Кто его обидел, не знаю. Но высказывание говорит о двух вещах — о глупости и подлости»...

5 918 6 290990 22.02
8читать ;смотреть
Kсеребряков, политика, рф, общество, кино, идеология, видео, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Чёрная луна Путина Чёрная луна Путина «Тот же Михалков позабудет и державность, и Русь, и преданность власти…»

5 178 6 195920 23.02
Kсеребряков, культура, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6729493
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3314846

Сегодня в эфире