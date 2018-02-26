Сотрудники центра имени Грабаря просят Минкульт не продлевать срок трудового договора с генеральным директором

Сотрудники реставрационного центра имени Грабаря просят Министерство культуры не продлевать срок трудового договора с генеральным директором организации Дмитрием Сергеевым. Контракт истекает в эту среду. Подчиненные Сергеева говорят, что его деятельность ведет к уничтожению единственного в России реставрационного учреждения.

В открытом письме, которое оказалось в распоряжении «Эха», трудовой коллектив центра напоминает, что неоднократно обращался к министру культуры Владимиру Мединскому, в правительство и лично к президенту Владимиру Путину с просьбой разобраться с проблемной ситуацией.