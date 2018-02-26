Сотрудники центра имени Грабаря просят Минкульт не продлевать срок трудового договора с генеральным директором
Сотрудники реставрационного центра имени Грабаря просят Министерство культуры не продлевать срок трудового договора с генеральным директором организации Дмитрием Сергеевым. Контракт истекает в эту среду. Подчиненные Сергеева говорят, что его деятельность ведет к уничтожению единственного в России реставрационного учреждения.
В открытом письме, которое оказалось в распоряжении «Эха», трудовой коллектив центра напоминает, что неоднократно обращался к министру культуры Владимиру Мединскому, в правительство и лично к президенту Владимиру Путину с просьбой разобраться с проблемной ситуацией.
Комментарии6
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gvs 26 февраля 2018 | 20:39
А Мудинскому то что? Развалят реставрацию - откроют РЕСТОРАЦИЮ. )))
tks 26 февраля 2018 | 21:18
gvs: Ага, и как раз напротив СК РФ! )))
al101_2 26 февраля 2018 | 20:58
Начальству сейчас не до ваших проблем.
У них после скандала с мельдонием и жареными ихтамнетами назревает скандал с наркотрафиком!
Захарова уже молчит в тряпочку, не успевает огрызаться, а вы с реставрациями всякими...
democ 26 февраля 2018 | 21:00
Хорошо, когда работникам центра имени Грабаря есть кому пожаловаться на своего начальника. А вот как быть другим российским работникам? Им кому жаловаться на своих начальников - самодуров?
tks 26 февраля 2018 | 21:16
democ: Как кому? Прокурятине...
А #путинпамаги# сие каждый могет!
tks 26 февраля 2018 | 21:13
Не везет грабарям!
А всё почему?
А всё потому, что на лютеранском кладбище они находятся, в месте, аурой страшном!