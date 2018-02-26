Великобритания намерена созвать заседание Совбеза ООН в связи с ситуацией в сирийской Восточной Гуте

Такое поручение министр иностранных дел королевства Борис Джонсон дал представителю страны в ООН. Также в британский МИД был вызван посол России в Лондоне Александр Яковенко. По словам Джонсона, он хочет услышать от дипломата о планах России по выполнению резолюции Совета безопасности ООН. Она призывает к прекращению огня на всей территории Сирии.

Ранее Запад сообщил об ухудшении ситуации в пригороде Дамаска и большом количестве погибших в результате авиаударов армии Башара Асада по Восточной Гуте.