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20:31, 26 февраля 2018

Великобритания намерена созвать заседание Совбеза ООН в связи с ситуацией в сирийской Восточной Гуте

Такое поручение министр иностранных дел королевства Борис Джонсон дал представителю страны в ООН. Также в британский МИД был вызван посол России в Лондоне Александр Яковенко. По словам Джонсона, он хочет услышать от дипломата о планах России по выполнению резолюции Совета безопасности ООН. Она призывает к прекращению огня на всей территории Сирии.
Ранее Запад сообщил об ухудшении ситуации в пригороде Дамаска и большом количестве погибших в результате авиаударов армии Башара Асада по Восточной Гуте.

Комментарии

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kit07_12 26 февраля 2018 | 20:40

Опять британцы своих "умеренных террористов" отмазывают.
Почему они не созывали Совбез ООН в связи с атаками члена НАТО Турции на сирийских курдов?

rus215 26 февраля 2018 | 20:51

kit07_12: так иди и созови! чо здесь то сидишь бездарь?
или россия в лице путина тупо торганула и защищать курдов не надо?

idruker 26 февраля 2018 | 21:02

kit07_12: Низачет. Ты еще забыл спросить, где были все эти представители передовой общественности, когда убивали детей донбасса, когда украинские фашисты сжигали людей в доме профсоюзов, а белофины нападали на мирный СССР. Ступай штудируй матчасть, потом потренируйся на форумах несколькими рангами ниже Эха Москвы. Нельзя с таким дремучим троллингом появляться в хорошем обществе.

pit_in_piter 26 февраля 2018 | 21:04

kit07_12: *Почему они не созывали Совбез ООН в связи с атаками члена НАТО Турции на сирийских курдов?*
Тебе есть дело до курдов? Хоть знаешь кто они, за что борются? Или лишь бы прокукарекать. А что в этой Сирии делает РФ-ия? В соей стране все дела переделали? Если всё знаешь- иди воюй, трепло.

haldey 26 февраля 2018 | 20:41

Что и британские инструкторы гибнут вместе с американскими? Так не хрен террористов выращивать, целее будете!

lincolnmkx 26 февраля 2018 | 20:52

haldey: педагог ты недоделаный, ещё биомусор рашкинский не вывезли на утиль, а ты уже Великих Американцев хоронишь?

haldey 26 февраля 2018 | 21:09

lincolnmkx: Кто великий? Американец? Холоп недоделанный, кланяйся, если желаешь, тем, кто для тебя велик... А для меня велики мои предки, которые и Евросоюз Гитлера уделали, и американцев в гробу видали, первыми в космос полетели!!! Мой дед велик, он погиб, освобождая Родину при форсировании Днепра! А эти янки только врут и предают, да еще и продают... И им скоро воздастся!

poluputing 26 февраля 2018 | 20:46

эх, обложили недруги Рассею, даже в Гуте не дают развернуться и изничтожить всё до основанья, как у рассеянцев заведено

hagana 26 февраля 2018 | 21:14

poluputing: Не переживайте ,- еще развернемся ! Иначе зачем туда новейшие истребители подогнали?!

hagana 26 февраля 2018 | 21:11

В первую очередь надо решать вопрос по праву 'вето' а потом уже принимать решения . Иначе все благие намерения бесполезны !

rus215 26 февраля 2018 | 21:13

вова еще не все бомбы проверил, так что перемирия небуе

snikkersnepper 26 февраля 2018 | 21:19

Современная международная политика во всей красе. То, что на резолюцию положили все, стало очевидно еще вчера вечером: турки продолжили равнять Африн, "мирные жители Восточной Гуты"(С) продолжили обстреливать Дамаск (по 70 ракет в день), "сирийские оппозиционеры" в Идлибе продолжили самозабвенно резать друг друга, амеры на Евфрате раздолбали два десятка мирных...

Но при этом точно так же все требуют, чтобы ОНИ (не МЫ) в обязательном порядке выполняли резолюцию. Поэтому никого из вышеперечисленных горячий британский парень Боря Джонсон к себе вызвать даже и не заикнулся.

ПС. Эхонько, нескромный вопрос - а давно ты стало слышать сообщения сторон света? Господи, чтоб вы хоть раз на себя со стороны посмотрели....

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