Производитель конопли впервые начнет торговаться на бирже NASDAQ
Листинг проведет канадская компания «Кронос Груп». Ее бумаги уже торгуются на бирже в Канаде.
Сейчас продукты на основе конопли разрешено употреблять по медицинским показаниям в 29-ти штатах США. Еще в 9-ти штатах, а также в округе Колумбия марихуану разрешается использовать в рекреационных целях. В России она запрещена.
Комментарии13
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meteor1908 26 февраля 2018 | 20:42
Конопля - исконно русская сельхозкультура!
crazy_frog 26 февраля 2018 | 20:43
meteor1908: Смотря какая конопля.
al101_2 26 февраля 2018 | 20:47
crazy_frog: "Смотрякакая" растет в теплых краях.
В Сибири точно не вызреет до "смотрякакой".
leonardo1 26 февраля 2018 | 20:54
al101_2: Ну, на улице, в Сибири, не вызреет. А в шкафу под лампой очень даже.
chnch 26 февраля 2018 | 20:59
leonardo1: К вам уже выехали!
idshoohov 26 февраля 2018 | 21:08
crazy_frog: Я против запретов даже на допинг
mike_v 26 февраля 2018 | 20:43
В этих 29 штатах уменьшаются смерти от героина: https://www.cdc.gov/drugoverdose/data/heroin.html
Угадайте, что происходит с передозами в оставшихся 21 штате?
gvs 26 февраля 2018 | 20:47
МИДу России тоже пора заняться листингом в этой сфере ))) Реклама уже есть )))
democ 26 февраля 2018 | 20:56
gvs: Марихуана - это не наше. Наша сфера - это "боярышник", со 100% смертельным исходом.
chnch 26 февраля 2018 | 20:48
"использовать в рекреационных целях" - эко мудрёно сформулировали. Энтно значтся, я вчерась 400 граммов коньяку использовал в" рекреационных целях". Так жене и скажу, а то "нажралси!" Тфу, дерёвня!
world_nail 26 февраля 2018 | 20:53
Закончилась тема боярышника, попёрла тема наркоты - кока, конопля. Анонс будущей темы - клей, ацетон.
student_ru_ru 26 февраля 2018 | 21:06
Вот говорят - у нас дипломаты коксом торгуют. Да вы посмотрите, что у пиндосов творится! До того оборзели, что на биржах марихуану толкают. Поэтому не только у нас так.
askol2016 26 февраля 2018 | 21:15
Лавров и Патрушев уже решили выкупить контрольный пакет акций этой компании.