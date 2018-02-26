Производитель конопли впервые начнет торговаться на бирже NASDAQ

Листинг проведет канадская компания «Кронос Груп». Ее бумаги уже торгуются на бирже в Канаде.

Сейчас продукты на основе конопли разрешено употреблять по медицинским показаниям в 29-ти штатах США. Еще в 9-ти штатах, а также в округе Колумбия марихуану разрешается использовать в рекреационных целях. В России она запрещена.