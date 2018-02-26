Переход между станциями московского метро «Петровский парк» и «Динамо» сделали бесплатным
Пока что пройти с одной станции на другую можно лишь по улице. Подземный переход для пересадки построят позже, — пояснили в пресс-службе подземки. Сегодня на северо-западе Москвы запустили участок новой Большой кольцевой линии метро. Поезда будут ходить от станции «Петровский парк» до «Делового центра».
Комментарии2
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vasilevich58 26 февраля 2018 | 20:19
До лета я не в Москве. Пока мне может кто-то объяснить, от "Раменок" до "Делового центра" уже напрямую нельзя доехать?
Тогда какого чёрта это всё сделано?!
Лишь бы бабло пилить!
deir_ez_zor 26 февраля 2018 | 20:27
Пересадка с одной станции метро на другую через выход на улицу, могли придумать только на России.
А ведь могли еще и за этот цирк брать отдельно деньги))