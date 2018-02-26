Переход между станциями московского метро «Петровский парк» и «Динамо» сделали бесплатным

Пока что пройти с одной станции на другую можно лишь по улице. Подземный переход для пересадки построят позже, — пояснили в пресс-службе подземки. Сегодня на северо-западе Москвы запустили участок новой Большой кольцевой линии метро. Поезда будут ходить от станции «Петровский парк» до «Делового центра».