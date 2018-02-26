"Россия отложила запрет на поставку молочных продуктов из Белоруссии"

Эта мера должна была вступить в силу уже сегодня, Однако теперь, как сообщили в Россельхознадзоре, ограничения начнут действовать с 6-го марта.

Претензии Москвы связаны с тем, что в белорусском молоке и некоторых молочных продуктах были найдены опасные вещества. Минск эти претензии отвергал.