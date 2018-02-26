Россия отложила запрет на поставку молочных продуктов из Белоруссии
Эта мера должна была вступить в силу уже сегодня, Однако теперь, как сообщили в Россельхознадзоре, ограничения начнут действовать с 6-го марта.
Претензии Москвы связаны с тем, что в белорусском молоке и некоторых молочных продуктах были найдены опасные вещества. Минск эти претензии отвергал.
Комментарии12
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jacknichols 26 февраля 2018 | 20:15
Скоро белорусы тоже, как казахи, на латиницу перейдут.
От друзей подальше.
vasilevich58 26 февраля 2018 | 20:21
"Опасные вещества" содержатся только в головах Россельхознадзора!
В прямом и переносном смысле!
efilika 26 февраля 2018 | 20:24
что-то батька сделал. Чем хвост п утину прищемил?
slash80 26 февраля 2018 | 20:27
efilika: все из-за сахара . батька просто снял преференции с российский компаний .
dimka75 26 февраля 2018 | 20:28
efilika: "что-то батька сделал. Чем хвост п утину прищемил?"
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Всё это время он искусно маскировался под порядочного человека. Я ему не верю -
....
volkov_25 26 февраля 2018 | 20:29
до 6 марта вредные вещества превратились в полезные.
popov_m 26 февраля 2018 | 20:30
НАЧАЛО!
ki000999 26 февраля 2018 | 20:35
Россия отложила запрет на поставку молочных продуктов из Белоруссии............И правильно сделала, а то жрать нечего будет.
mirolubov 26 февраля 2018 | 20:39
Принуждают Батьку голосовать за правильного кандидата.
vadimp 26 февраля 2018 | 20:52
"Претензии Москвы связаны с тем, что в белорусском молоке и некоторых молочных продуктах были найдены опасные вещества."
"Россия отложила запрет на поставку молочных продуктов из Белоруссии"
Ну, типа, пусть еще пару дней травятся? Или дело не в веществах?
chnch 26 февраля 2018 | 20:52
До 6 марту смятана считается полезной, а с 7 марту ядовитой. Главно не перепутать...
democ 26 февраля 2018 | 21:12
По просьбе "трудящихся" (собственников ритейла), решили оттянуть сроки запрета, дабы "трудящиеся" не понесли убытков. Ведь закупленный и поставленный товар надо бы ликвидировать по логике вещей. Сколько в среднем на молочную продукцию срок хранения? Вот и выходит, до 6 марта.