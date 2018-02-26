Делегаты правящей немецкой партии Христианско-демократический союз поддержали формирование коалиции с социал-демократ

Против альянса проголосовали лишь 27 из тысячи делегатов съезда. Теперь СДПГ должна провести голосование по этому же вопросу и тогда будет дан зеленый свет для формирования нового кабинета министров.

Правительство в Германии не могут сформировать уже 5 месяцев после выборов в Бундестаг. Сначала консерваторы вели переговоры с «зелеными» и либералами, и только после того, как консультации зашли в тупик, было решено сделать предложение социал-демократам.