Делегаты правящей немецкой партии Христианско-демократический союз поддержали формирование коалиции с социал-демократ
Против альянса проголосовали лишь 27 из тысячи делегатов съезда. Теперь СДПГ должна провести голосование по этому же вопросу и тогда будет дан зеленый свет для формирования нового кабинета министров.
Правительство в Германии не могут сформировать уже 5 месяцев после выборов в Бундестаг. Сначала консерваторы вели переговоры с «зелеными» и либералами, и только после того, как консультации зашли в тупик, было решено сделать предложение социал-демократам.
Комментарии2
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daatan 26 февраля 2018 | 20:17
Проигрыш на Олимпиаде "Красной машине" сплотил бундесов. :)
haldey 26 февраля 2018 | 20:22
daatan: Т.о. если бы не "Красная машина" не видать Германии правительства!
Америка сама умирает, как государство, и с собой весь Запад в могилу тянет...