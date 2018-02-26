Ростовский Областной суд завтра рассмотрит вопрос о мере пресечения для бухгалтера фирмы «Альянс-агро» Хамбуровой

Ростовский областной суд завтра рассмотрит вопрос о мере пресечения для бухгалтера фирмы «Альянс-агро» Анастасии Хамбуровой. Ее обвиняют в незаконном обналичивании денежных средств. Женщину, несмотря на беременность, серьезные проблемы со здоровьем и необходимость ухаживать за 7-летней дочерью, содержат в СИЗО. В МВД считают арест правомерным и подчеркивают, что ни беременность, ни наличие малолетнего ребенка не являются здесь препятствием, — пишет «Коммерсантъ».

Адвокаты считают, что от Хамбуровой пытаются добиться показаний против брата, бизнесмена Алексея Кузнецова. Он входит в так называемый «список Титова» – группу предпринимателей, которые готовы вернуться в Россию и доказать свою невиновность при условии, что им обеспечат защиту.