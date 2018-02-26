Ростовский Областной суд завтра рассмотрит вопрос о мере пресечения для бухгалтера фирмы «Альянс-агро» Хамбуровой
Ростовский областной суд завтра рассмотрит вопрос о мере пресечения для бухгалтера фирмы «Альянс-агро» Анастасии Хамбуровой. Ее обвиняют в незаконном обналичивании денежных средств. Женщину, несмотря на беременность, серьезные проблемы со здоровьем и необходимость ухаживать за 7-летней дочерью, содержат в СИЗО. В МВД считают арест правомерным и подчеркивают, что ни беременность, ни наличие малолетнего ребенка не являются здесь препятствием, — пишет «Коммерсантъ».
Адвокаты считают, что от Хамбуровой пытаются добиться показаний против брата, бизнесмена Алексея Кузнецова. Он входит в так называемый «список Титова» – группу предпринимателей, которые готовы вернуться в Россию и доказать свою невиновность при условии, что им обеспечат защиту.
Комментарии4
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budweiser23 26 февраля 2018 | 20:16
Что по этому поводу думает кандидат в "презедента титов", или этого сс@куна это не касается? ............ он что, куча дерьм@?
efilika 26 февраля 2018 | 20:22
budweiser23: куча его самого, и не он ьодин
anemon 26 февраля 2018 | 20:21
Не прислушались к Чичваркину. Нашлось несколько дурачков. Ну, терпите теперь. Ни единому слову путиноидов верить нельзя. Все - зарубите себе на носу.
makhnaehe 26 февраля 2018 | 20:32
Обнальщики попались, один сбежал. Ради чего подписывается за них Титов?