ЕСПЧ принял жалобу пенсионерки, которую ударили дубинкой по голове на акции 6-го мая на Болотной площади

Европейский суд по правам человека принял жалобу пенсионерки, которую ударили дубинкой по голове на акции 6-го мая на Болотной площади. Инстанция задала российским властям несколько вопросов, в том числе, было ли обоснованным применение силы к 72-летней Туранэ Варжабетьян.

Шесть лет назад она собиралась участвовать в митинге, но узнав, что его не будет, направилась от трибуны к мосту и попала в давку. Когда женщина увидела, что несколько омоновцев избивают двух молодых людей, она закричала, чтобы те прекратили. После этого пострадавшая увидела рядом с собой полицейского, он замахнулся на нее дубинкой и после удара пенсионерка потеряла сознание, — рассказали в фонде «Общественный вердикт». Дело в отношении полицейских так и не было расследовано.