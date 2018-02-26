ЕСПЧ принял жалобу пенсионерки, которую ударили дубинкой по голове на акции 6-го мая на Болотной площади
Европейский суд по правам человека принял жалобу пенсионерки, которую ударили дубинкой по голове на акции 6-го мая на Болотной площади. Инстанция задала российским властям несколько вопросов, в том числе, было ли обоснованным применение силы к 72-летней Туранэ Варжабетьян.
Шесть лет назад она собиралась участвовать в митинге, но узнав, что его не будет, направилась от трибуны к мосту и попала в давку. Когда женщина увидела, что несколько омоновцев избивают двух молодых людей, она закричала, чтобы те прекратили. После этого пострадавшая увидела рядом с собой полицейского, он замахнулся на нее дубинкой и после удара пенсионерка потеряла сознание, — рассказали в фонде «Общественный вердикт». Дело в отношении полицейских так и не было расследовано.
Комментарии17
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daos15 26 февраля 2018 | 19:39
Крепкая бабанька) И бабла заработает для внуков)
olegleon 26 февраля 2018 | 19:54
daos15: возможно, для этого и подставила голову.
nikitin43 26 февраля 2018 | 20:05
olegleon: и мусора медали получили , если убить так и звания ...колокольцеву орден .
daatan 26 февраля 2018 | 20:10
Ну вот. никто в накладе не остался
kotvinder2 26 февраля 2018 | 19:59
Старушка уже выбрала себе страну по вкусу?
inna2101 26 февраля 2018 | 20:23
daos15: чего бы и вам так не подработать? Тем более, за мозги бояться нечего - в вашем случае...
spitac 26 февраля 2018 | 20:25
daos15: "Крепкая бабанька) И бабла заработает для внуков)"
А ты заплатишь. Из своих налогов. Не доходит - значит дебил.
inna2101 26 февраля 2018 | 20:26
spitac: если б до него доходило, работал бы на другой работе, не за 11-80
piter_ug 26 февраля 2018 | 19:40
Придётся забирать квартирку у провинившегося полицая.
Не все же время выдавать квартиры полициям за скол эмали.
shalunok 26 февраля 2018 | 19:43
Каким же надо быть безмозглым и бездушным животным, чтобы ударить дубинкой 72-летнюю женщину!
(внуки сталинской опричнины, мать их!)
jetsam 26 февраля 2018 | 19:47
shalunok: да вы что!!!!!!!!!!!!! как вы смеете!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
дубинка испытала физические муки при ударе о голову пенсионерки.
и это пенсионерка должна все продать и платить дубине.....
crazy_frog 26 февраля 2018 | 19:54
shalunok: В её годы надо внуками заниматься а не по площадям шляться.
snips 26 февраля 2018 | 20:12
crazy_frog: вафел когда же ты поймешь - не твое сучье дело где бабке время пооводить в твои годы дрочить надо а не на эхе пургу нести малолетнюю
crazy_frog 26 февраля 2018 | 20:37
snips: идивпопудебил
abuvgrobu 26 февраля 2018 | 19:55
А ведь теплилась маленькая надежда, что у этой выжившей из ума бабки после дубинки хоть немного мозги на место встанут. Напрасно..
zemljanka 26 февраля 2018 | 20:00
Гвозди бы делать из наших (с) бабуль
"Космонавты" - на один зуб (на скол зуба жалуются, слабаки).
sklar39 26 февраля 2018 | 20:08
Жидковатые полицаи нынче пошли. С одного удара дубинкой даже бабульку убить не могут. Родина в опасности...