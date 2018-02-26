К Паралимпиаде в Пхенчхане допустили 30 атлетов из России. Они выступят в соревнованиях по пяти видам спорта
При этом все спортсмены будут участвовать в Играх в нейтральном статусе. Паралимпийские игры пройдут в Южной Корее с 9-го по 18 марта. Четыре года назад на Паралимпиаде в Сочи Россию представляли 69 атлетов.
Запрет на участие и другие ограничения введены из-за допингового скандала.
Комментарии7
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komiccap_nkvd 26 февраля 2018 | 19:43
РИГА, 26 фев
Производитель милдроната, Липман, уверен, что мельдоний вскоре исключат из списка запрещенных препаратов. WADA понимает ошибочность внесения препарата в список запрещенных, и скоро запрет на его использование спортсменами будет снят.
Липман категорически отверг утверждения, что он дает преимущества спортсмену. Он усиливает только сердечно-сосудистые каналы, чтобы у людей не было сердечного приступа", — подчеркнул Липман.
Он заявил, что немало умерших спортсменов могли бы жить, принимай они этот препарат. "Но если спортсмен бежит 100 метров за 11 секунд, он может хоть тонну милдроната съесть — это не поможет ему преодолевать эту дистанцию быстрее. Так что все аргументы WADA против мельдония выдуманы", — считает Липман.
США ввели запрет на применение мельдония после того как Шарапова могла получить гражданство США и выступить за эту страну на Олимпиаде. Однако Мария решила выступать за Россию. Вот они и устроили в ее адрес столь непорядочный ответный ход. А потом уже применили как средство нейтрализации значительной части российских спортсменов.
sim 26 февраля 2018 | 19:54
komiccap_nkvd: Вот как только об этом начнут говорить не бизнесмены-производители, а функционеры МОК, тогда можно будет ваш текст воспринимать серьезно .А так - шелуха...
abuvgrobu 26 февраля 2018 | 20:09
С чужим флагом за Родину не воюют....
testmeter 26 февраля 2018 | 20:38
abuvgrobu: Что ж поделаешь, если со своим флагом не в те пробирки писают?
haldey 26 февраля 2018 | 20:37
Вот сцуки, на параолимпийцах хотят отыграться... Это уже за гранью добра и зла... Ну, Бахи, мы вам вкрутим еще мозги в одно место... Всем аукнется...
testmeter 26 февраля 2018 | 20:43
haldey: Позови меня посмотреть, когда ты будешь свои мозги в одно своё же место вкручивать. Хотя они у тебя и так там
chnch 26 февраля 2018 | 20:57
haldey: У меня для вас есть классная идея. На своём заду вы делаете большую татуху в виде трколора.. А потом всем показываете. Все враги будут в шоке.