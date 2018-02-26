К Паралимпиаде в Пхенчхане допустили 30 атлетов из России. Они выступят в соревнованиях по пяти видам спорта

При этом все спортсмены будут участвовать в Играх в нейтральном статусе. Паралимпийские игры пройдут в Южной Корее с 9-го по 18 марта. Четыре года назад на Паралимпиаде в Сочи Россию представляли 69 атлетов.

Запрет на участие и другие ограничения введены из-за допингового скандала.