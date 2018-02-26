В деле о поставках кокаина из Аргентины фигурирует самолет летного отряда Россия"
Фотографии лайнера Ил-96 фигурируют в материалах, которые опубликовала аргентинская жандармерия. Как пишет РБК, самолет с таким же номером находится в ведении управления делами президента, воздушные суда которого перевозят первых лиц государства. Это на данный момент последний из Ил-96, которые пополнили парк летного отряда, причем в декабре, когда, как сообщалось, проводилась операция спецслужб, борт действительно находился в аэропорту Буэнос-Айреса, откуда через Кабо-Верде летел в Москву.
Комментарии61
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caries 26 февраля 2018 | 20:22
наркократия
malanoff 26 февраля 2018 | 20:28
caries: Наркобороны бл . По тому как расстроилась Захарова , подумалось , что она была не при делах. без нее крутили вертели. Но ведь прямо под носом Президента . А вот если бы на моей лошади перевозили эту гадость , что бы со мной было ?
lankovskaya 26 февраля 2018 | 20:24
Этот лайнер принадлежал техническому работнику дипмиссии, который уволился два года назад. Сантехник, кажется. Или дворник. Можно уточнить у госпожи Захаровой.
sab171 26 февраля 2018 | 21:14
lankovskaya: завхоз, гаденыш лайнерами дурь таскал и посольских офигенных династий на службе России подставил перед колумбийскими наркобаронами как последних барыг.
murad_manapov 26 февраля 2018 | 20:31
"ихтам" нет когда прокомментирует весь бардак последних дней?
mariupol1953 26 февраля 2018 | 20:32
Такое впечатление,что корабль стремительно идёт ко дну и каждый спасается как может...проворачивают "комбинации" не взирая ни на что...встали с колен...молодцы.
hagana 26 февраля 2018 | 21:08
mariupol1953: Не спасается как может ,а хапает как может ,где только можно и нельзя !
volkov_25 26 февраля 2018 | 20:35
вся кремлевская и мидовская банда несколько дней была на ломке. Пока из Венесуэлы партию срочно привезли.
shoorah 26 февраля 2018 | 20:39
И фамилия Ковальчук какая-то знакомая.
poluputing 26 февраля 2018 | 20:52
shoorah: ведут всё -таки хохлы подрывную деятельность, не дремлют. И те и этот
balya 26 февраля 2018 | 20:40
Кто-то ещё сомневался, что и допинг и наркотики дело рук высших эшелонов власти. Может для собственных нужд потребовался кокаин чистейшей пробы.
mardian 26 февраля 2018 | 20:40
Наркотики -выгодный бизнес ФСБ.
anatolii50 26 февраля 2018 | 20:54
Как-то всё беспросветно....,
melafon82 26 февраля 2018 | 20:54
Трибунал в Гааге принял заявление на Путина по обвинению в терроризме и теперь его выдвижение в президенты под вопросом.
andy575 26 февраля 2018 | 20:55
А что тут удивительного? "Наши" правители похоже все поголовно сидят на кокаине,иначе не обьяснить их "мудрых" решений. Вот и возили для себя.
belomoroff 26 февраля 2018 | 21:02
Это уже за гранью. То то я смотрю медведев вечно с кривой ухмылочкой, а гарант глазками, как крыса в углу, дергает. Выбираем наркомов. Ура.
rus163tlt 26 февраля 2018 | 21:03
А функцию закладок на кого возложили? Портянки, колитесь...)))
arkanoid4 26 февраля 2018 | 21:08
Удивляет то, что такая новость, даже если это фейк, никого не удивляет. Верят все россияне.
agamasat 26 февраля 2018 | 21:16
arkanoid4: действия мафии у власти россии читаются уже, как открытая книга. А вы все в облаках летаете с сияющими глазками, воздушными шариками и размахивая флажком ?
fedor_v_glaz 26 февраля 2018 | 21:09
Дед этим ещё по молодости промышлял, через «Большой порт Санкт-Петербург». Когда портфель таскал. Знатно тогда поураганил.
fleyta6 26 февраля 2018 | 21:13
Главная реальная прибыль от войны в Афганистане приходила через ввоз через А/п Чкаловский мимо таможни герыча нашими уважаемыми интернационалистами в званиях полковник-енерал. Причем очередь желающих "повоевать " была длиной с Красную площадь!
arkanoid4 26 февраля 2018 | 21:16
Хотя это нормально. Надо же жить как то нашим дипломатам.