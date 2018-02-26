В деле о поставках кокаина из Аргентины фигурирует самолет летного отряда Россия"

Фотографии лайнера Ил-96 фигурируют в материалах, которые опубликовала аргентинская жандармерия. Как пишет РБК, самолет с таким же номером находится в ведении управления делами президента, воздушные суда которого перевозят первых лиц государства. Это на данный момент последний из Ил-96, которые пополнили парк летного отряда, причем в декабре, когда, как сообщалось, проводилась операция спецслужб, борт действительно находился в аэропорту Буэнос-Айреса, откуда через Кабо-Верде летел в Москву.