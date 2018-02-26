Московская прокуратура начала проверку в отношении независимого Профсоюза журналистов. Ведомство потребовало до 15.00 вторника, 27 февраля, предоставить уставные и некоторые другие документы организации. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель независимого Профсоюза журналистов Павел Никулин. Он подчеркнул, что не имеет представления, с чем может быть связан такой запрос.

«Сегодня утром мне на почтовый ящик пришел скан прокурорского требования предоставить документы. Крайний срок — 15.00 завтрашнего дня. Это обычные документы, которые у нас есть. А с чем это связано — я не имею ни малейшего представления», — сказал он.

П.Никулин добавил, что во вторник утром представители независимого Профсоюза журналистов вместе с юристами передадут необходимые документы в прокуратуру и попытаются выяснить причину проверки.

«У меня недавно были обыски как у журналиста, не связанные с профсоюзной деятельностью, но у меня изъяли печать. Может быть, из-за этого. А может быть, из-за какой-то нашей активности. Но это все только предположения, завтра будем разбираться», — заключил П.Никулин.