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Эксклюзив Эха 19:14, 26 февраля 2018

Московская прокуратура начала проверку в отношении независимого Профсоюза журналистов

Московская прокуратура начала проверку в отношении независимого Профсоюза журналистов. Ведомство потребовало до 15.00 вторника, 27 февраля, предоставить уставные и некоторые другие документы организации. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель независимого Профсоюза журналистов Павел Никулин. Он подчеркнул, что не имеет представления, с чем может быть связан такой запрос.

«Сегодня утром мне на почтовый ящик пришел скан прокурорского требования предоставить документы. Крайний срок — 15.00 завтрашнего дня. Это обычные документы, которые у нас есть. А с чем это связано — я не имею ни малейшего представления», — сказал он.

П.Никулин добавил, что во вторник утром представители независимого Профсоюза журналистов вместе с юристами передадут необходимые документы в прокуратуру и попытаются выяснить причину проверки.

«У меня недавно были обыски как у журналиста, не связанные с профсоюзной деятельностью, но у меня изъяли печать. Может быть, из-за этого. А может быть, из-за какой-то нашей активности. Но это все только предположения, завтра будем разбираться», — заключил П.Никулин.

Комментарии

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nikitin43 26 февраля 2018 | 19:23

с наркотой которую российские дипломаты возили всё нормально ?

nikitin43 26 февраля 2018 | 19:32

nikitin43: иногда хочется верить что российские правозащитники - генпрокуратура по своему статусу наполнена и накормлена на бюджетные средства не негодяями и сволотой с звездой по имени жандарм холуй , но как-то не получается посмотрев на рожу чайки кущёвской.

vaka257 26 февраля 2018 | 19:31

Всё должно быть под контролем.Ишь,независимости захотели...Все должны стоять в своих стойлах...

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