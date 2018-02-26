Участницу группы Pussy Riot Алехину продержали в полиции Симферополя 4 часа без объяснения причин

Участница группы Pussy Riot Мария Алехина была задержана сотрудниками полиции в штатском утром в аэропорту Симферополя. Ее без объяснения причин обыскали, а также доставили на медицинское освидетельствование в наркологическую клинику. Задержание длилось около 4 часов. Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» рассказала сама М.Алехина.

«Я когда вышла из самолета, меня сразу там, где обычно встречают людей, те, кто их ждет, меня встретила полиция. После этого меня держали 4 часа, обыскали вещи, отвезли, делали какие-то экспертизы на алкоголь, наркотики, хотя понятно было и им и мне, что это просто задание задержать и держать как можно больше. Я вот только вышла», — рассказала она.

М.Алехина подчеркнула, что задержание производили сотрудники в штатском. «Причина задержания? Ничего не объясняли, сказали, что я сама должна все понимать», — отметила она.

М.Алехина напомнила, что утром в понедельник в Симферополе задержали двух других участников Pussy Riot — Ольгу Борисову и Александра Софеева, также без объяснения причин. «В другой части города Олю Борисову и Сашу Софеева задержали просто на улице, когда они шли, чтобы найти место, чтобы позавтракать», — пояснила она.