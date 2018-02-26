Участницу группы Pussy Riot Алехину продержали в полиции Симферополя 4 часа без объяснения причин
Участница группы Pussy Riot Мария Алехина была задержана сотрудниками полиции в штатском утром в аэропорту Симферополя. Ее без объяснения причин обыскали, а также доставили на медицинское освидетельствование в наркологическую клинику. Задержание длилось около 4 часов. Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» рассказала сама М.Алехина.
«Я когда вышла из самолета, меня сразу там, где обычно встречают людей, те, кто их ждет, меня встретила полиция. После этого меня держали 4 часа, обыскали вещи, отвезли, делали какие-то экспертизы на алкоголь, наркотики, хотя понятно было и им и мне, что это просто задание задержать и держать как можно больше. Я вот только вышла», — рассказала она.
М.Алехина подчеркнула, что задержание производили сотрудники в штатском. «Причина задержания? Ничего не объясняли, сказали, что я сама должна все понимать», — отметила она.
М.Алехина напомнила, что утром в понедельник в Симферополе задержали двух других участников Pussy Riot — Ольгу Борисову и Александра Софеева, также без объяснения причин. «В другой части города Олю Борисову и Сашу Софеева задержали просто на улице, когда они шли, чтобы найти место, чтобы позавтракать», — пояснила она.
Комментарии12
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vaka257 26 февраля 2018 | 19:22
Обычная путинская пугалка с унижением человеческого достоинства...
iwanow62 26 февраля 2018 | 19:44
vaka257: "бешеные дырки" человеческого достостоинтва не имеют.
vis_a_vis 26 февраля 2018 | 20:02
\\ iwanow62: "бешеные дырки" человеческого достостоинтва не имеют. //
Это ты о себе, что ли?
daatan 26 февраля 2018 | 20:15
vis_a_vis: О тебе :))))))))))))))))))))))
daatan 26 февраля 2018 | 20:13
iwanow62: "...чтобы найти место, чтобы позавтракать"
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Наверно за курочкой в универсам наведались?
mark60n 26 февраля 2018 | 20:16
vaka257: А мне вот интересно...После посещения Крыма,будет им разрешён въезд на Украину?
deir_ez_zor 26 февраля 2018 | 20:36
mark60n:
Если залезла в Крым по дорожке нелегально про топтаной оккупантом, то въезд в Украину ей будет закрыт.
А если она попала на украинский полуостров легально с территории Украины, то нет.
Новость умалчивает то, как она попала в Крым.
crazy_frog 26 февраля 2018 | 20:51
vaka257: Достоинство пуссей осталось в зоологическом музее.
abuvgrobu 26 февраля 2018 | 19:28
Участницы Pussy Riot попали в базу данных сайта «Миротворец»
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Я так надеялся, что эти "певицы" найдут себя в Киеве...но они даже тут умудрились лохануться (
askol2016 26 февраля 2018 | 20:05
Сколько же бездельников от спецслужб, за наши деньги, болтаются по улицам наших городов на таких "секретных" спецоперациях? В копеечку влетают нам путинские шпики
deir_ez_zor 26 февраля 2018 | 20:45
askol2016:
//болтаются по улицам наших городов//
То что болтаются только в городах РФ, пол беды, но масса их болтается по всему Миру, от Европы и Африки до США и Южной Америки. Вот куда уходят миллиарды баксов.
Но в Южной Америки они хоть на самоокупаемости, тонны герасика и кокса вывозимые от туда самолетами спец.служб и МИД, для кремля и лубянки превосходный многомиллиардный заработок.
deir_ez_zor 26 февраля 2018 | 20:32
//Участницу группы Pussy Riot Алехину //
Ну теперь и Алехиной дорога в Украину закрыта.
Ведь наверняка приехала в Крым не через официальный пропускной пункт, а через дырку в заборе проломленной кремлем.