27 февраля в Москве пройдет день памяти Немцова, в рамках которого состоится ряд мероприятий
Во вторник 27 февраля в Москве пройдет день памяти Немцова, в рамках которого состоится ряд мероприятий. Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» политик Владимир Рыжков.
«Во вторник 27 февраля — день памяти Бориса Немцова, который был застрелен под стенами Кремля 3 года назад. В Москве пройдет целый ряд мероприятий его памяти, так в 13.00 пройдет возложение цветов на Большом Москворецком мосту», — сказал он.
В мероприятии примут участие лидеры партий «Яблоко», «Гражданская инициатива», «Партия народной свободы», возможно участие кандидатов в президенты РФ Григория Явлинского и Ксении Собчак.
«В этот же день в 15.00 в Сахаровском центре экспертная группа «Европейский диалог» проводит памятный круглый стол памяти Бориса Немцова. Тема — «Правовое государство в России — миссия невыполнима?». Ожидается выступления кандидатов в президенты от демократической оппозиции, доклад Льва Гудкова из «Левада-Центра», Михаила Краснова — бывшего помощника президента Б.Ельцина по правовым вопросам, профессора Елены Лукьяновой и бывшего судьи Конституционного суда Тамары Морщаковой», — заключил В.Рыжков.
Комментарии9
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abuvgrobu 26 февраля 2018 | 19:31
Когда слышу фамилию Немцова, вспоминаю его телефонные переговоры с "соратниками". Видимо, не все "демократические оппозиционеры" их слышали. А может быть там сплошь такие же, как и он, лицемеры и негодяи.
metalag 26 февраля 2018 | 19:42
abuvgrobu: Так об этом все забыли! Кто может обижаться на икону?:))))))
Живой Немцов НИКОМУ из сегодняшних оппозиционеров не нужен.....
metalag 26 февраля 2018 | 19:40
Редакторы ЭХА неточно выразились:
- "день памяти Немцова" пройдет не в России, а на ЭХЕ.....
iwanow62 26 февраля 2018 | 19:42
кого вспоминать-то?Тьфу!
fresh_breeze 26 февраля 2018 | 19:58
Ну, зачем объявлять об этом на всю страну?
В Москве, с её многомиллионным населением, на марш памяти Немцова пришло "аж" пять тысяч человек.
Организаторы подобных мероприятий, вы спецом хотите продемонстрировать всему миру степень печали россиян в связи с этой утратой, или настолько недалёкие, что не понимаете этого?
Гибель Немцова — это трагедия его родственников; возможно, узкого круга друзей, если они у него были; да ещё девушек, типа той, которая сопровождала его в предпоследний путь, потерявших с его смертью состоятельного клиента. И всё. Остальная Россия отнеслась к потере бойца так же, как отряд в старой известной песне. Пиар на этой теме только подчёркивает безразличие к ней российского общества, выражаемое в цифрах, типа той, что упомянута в самом начале.
wtrn 26 февраля 2018 | 20:00
может не по теме....https://www.youtube.com/watch?v=C0jZWTOigr8&feature=share
marfa_1953 26 февраля 2018 | 20:22
wtrn: Очень даже по теме. Спасибо.
Почему не трубят об этом?
wtrn 26 февраля 2018 | 20:29
marfa_1953: может методички в шоке?
marfa_1953 26 февраля 2018 | 20:32
wtrn: Я сама в шоке. Первый раз от Вас узнала.