Во вторник 27 февраля в Москве пройдет день памяти Немцова, в рамках которого состоится ряд мероприятий. Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» политик Владимир Рыжков.

«Во вторник 27 февраля — день памяти Бориса Немцова, который был застрелен под стенами Кремля 3 года назад. В Москве пройдет целый ряд мероприятий его памяти, так в 13.00 пройдет возложение цветов на Большом Москворецком мосту», — сказал он.

В мероприятии примут участие лидеры партий «Яблоко», «Гражданская инициатива», «Партия народной свободы», возможно участие кандидатов в президенты РФ Григория Явлинского и Ксении Собчак.

«В этот же день в 15.00 в Сахаровском центре экспертная группа «Европейский диалог» проводит памятный круглый стол памяти Бориса Немцова. Тема — «Правовое государство в России — миссия невыполнима?». Ожидается выступления кандидатов в президенты от демократической оппозиции, доклад Льва Гудкова из «Левада-Центра», Михаила Краснова — бывшего помощника президента Б.Ельцина по правовым вопросам, профессора Елены Лукьяновой и бывшего судьи Конституционного суда Тамары Морщаковой», — заключил В.Рыжков.