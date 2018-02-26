У защитника ЦСКА и сборной России Виктора Васина диагностирован разрыв крестообразной связки

Сегодня футболист был прооперирован в одной из клиник Рима.

Головной боли у главного тренера сборной России Станислава Черчесова в преддверии Чемпионата Мира прибавилось. За короткий срок выбыл из строя уже второй центральный защитник национальной команды. В январе, напомню, разрыв крестов получил спартаковец Георгий Джикия. Который был успешно прооперирован и уже тренируется по индивидуальной программе.

Васин получил повреждение на минувшей неделе в матче Лиги Европы против Црвены Звезды. И вот сегодня перенес операцию. Которая, по информации сайта красно-синих, прошла успешно. Сроки полного восстановления обоих футболистов пока не сообщаются. Однако практика показывает, что разрыв крестообразных связок может вывести футболиста из строя на срок до шести месяцев.

Таким образом, участие Васина и Джикии в Чемпионате мира, который пройдет летом в России, пока остается под вопросом.