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19:04, 26 февраля 2018

Болельщики на Чемпионате мира по футболу должны будут предоставить в ФСБ свои персональные данные

Речь идет о специальном паспорте болельщика, без которого купившие билеты на матчи не смогут попасть на Игры. Для получения паспорта надо оставить заявку на специальном сайте. Эту заявку в течение трех дней проверяет ФСБ, — сообщает Би-би-си. По данным журналистов, пока что спецслужбы получили персональную информацию от 50-ти тысяч иностранцев. Это в 20 раз меньше, чем ожидают увидеть на турнире российские власти.

Комментарии

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vladimirbelarus 26 февраля 2018 | 19:12

Жители наш концлагерь, фыходи строиться и... быстро, бистро. Документы к осмотру! Потом мы делайт фам пиф-паф! О нет, мы сделайт это тихо, но сначала документы.

evgolius7 26 февраля 2018 | 19:20

Путин против анонимности в интернете, а у самого засекречена семья.
За 20 лет не предъявил ни одной фотографии дочерей, их мужей, их детей, чем занимаются и где работают.
Он не хочет их афишировать.
А ты должен о себе рассказать всё.
Тебе терять нечего, а у него корона.

deir_ez_zor 26 февраля 2018 | 20:55

vladimirbelarus:
Жизнь на России становится все веселее.
Во как.
А кто не станет добровольно на учет в ФСБ-
НКВД, того не пустят на матч, даже если у него есть официально купленный билет и он официально пересек границу РФ?
Ну теперь видимо Путину придется еще раскошелится и обнести стадионы тремя рядами колючей проволоки, построить пулеметные вышки и выставит батальоны "кумовьев" с немецкими овчарками.

deir_ez_zor 26 февраля 2018 | 20:58

deir_ez_zor:
На*ер нужен такой футбол!

pusto1 26 февраля 2018 | 19:22

борцы с терроризмом решили покошмарить всех болельщиков не взирая на лица

riots 26 февраля 2018 | 19:34

Добро пожаловать в ГУЛАГ.

varlam59 26 февраля 2018 | 19:37

Правильно. Пусть проверяют всех иностранцев. Нам тут теракты без надобности.

testmeter 26 февраля 2018 | 19:50

varlam59: "Нам тут теракты без надобности" /// Так зачем тогда вообще кого-то пускать? Футболистов иностранных даже. А теракты мы и сами устроить сможем легко

deir_ez_zor 26 февраля 2018 | 21:08

testmeter:
Мы это кто? ))
Точнее нужно выражаться, а то ФСБ может приревновать, пока только они были в этой области монополистами, что на Каширке что в Лондоне когда устраивали чаепитие с радиоактивным полонием-210. Да и все "исламские" теракты прокатившиеся по Европе очень смахивают на их работу. А уж сбитый Боинг рейса МН-17, вообще верх терроризма.

shmuel63 26 февраля 2018 | 20:13

varlam59: Да уж наверное киргиза, усторившего взрыв в петербургском метро, проверяли досконально, прежде чем дали ему российское гражданство.

deir_ez_zor 26 февраля 2018 | 21:02

varlam59:
Ну если дело только в терактах, то лучшего специалиста чем ФСБ в мире нет, могут под любого сработать, хоть исламиста, хоть под коммуниста.
В первую очередь им себя нужно кошмарить, но кто же это сделает?
Они же памятник. ))

apolosha 26 февраля 2018 | 19:38

Ну и кто поедет в эту тюрягу.?

deir_ez_zor 26 февраля 2018 | 21:10

apolosha:
А интересно будет посмотреть на морду лица не обезображенную интеллектом, тех болельщиков кто припрется на ЧМФ, за порцией гулага.

iltrovatore 26 февраля 2018 | 19:38

Речь идет о специальном паспорте болельщика, без которого купившие билеты на матчи не смогут попасть на Игры.

То есть, у тебя есть билет, но это ни фига в России не значит!

deir_ez_zor 26 февраля 2018 | 21:19

iltrovatore:
//То есть, у тебя есть билет, но это ни фига в России не значит!//

То есть у тебя есть официально купленный билет, ты официально с паспортом пересек границу РФ, пройдя таможенный и пограничный контроль, но пока не станешь на учет в ФСБ, не получишь от конторы аусвайс, смотреть футбол тебе ЗАПРЕЩЕНО!
База агентуры ФСБ за границей должна быть значительно увеличена.
И даже если фанат не сотрудничал с конторой, он все равно уже будет до гроба жизни замаран ее щупальцами. А потом при приеме на гос.службу у себя в стране хоть до опупения доказывай, что ты не верблюд.
Никто уже не поверит.

toyama_tokanawa99 26 февраля 2018 | 19:40

Кому нужен такой футбол?.. Ещё полосатой спецодежды не хватало...

kriimsdyk 26 февраля 2018 | 19:43

Анализ спермы и мазок из задницы пусть сдадут на всякий случай, и пущай свой ногомяч смотрят.

vladimirbelarus 26 февраля 2018 | 20:59

kriimsdyk: У нас слюну сдавали прямым нанесением на лицо принимающего её ОМОНовца. Ну и сперму тоже так можно.

kriimsdyk 26 февраля 2018 | 19:44

Интересно, в ЮАР так же было тупо?

gostrax 26 февраля 2018 | 19:46

Не проще ли посмотреть чемпионат по телевизору и не иметь никаких контактов с говнюками из ФСБ?

mamiluk 26 февраля 2018 | 19:52

....решили на болельщиках подзаработать ...это им разрешили так шабашить...? Что происходит?!Следующим шагом ГУЛАГи стало быть по месту прописки...еще до какого маразма придется терпеть этот "нехороший человек"...?

budweiser23 26 февраля 2018 | 20:02

Всё можно терпеть ради звания чемпиона, но не всё можно терпеть ради роли аутсайдера!

idruker 26 февраля 2018 | 20:08

Гы:) ФСБ кажется вознамерились весь мир переписать в свои базы данных.

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