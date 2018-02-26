Болельщики на Чемпионате мира по футболу должны будут предоставить в ФСБ свои персональные данные

Речь идет о специальном паспорте болельщика, без которого купившие билеты на матчи не смогут попасть на Игры. Для получения паспорта надо оставить заявку на специальном сайте. Эту заявку в течение трех дней проверяет ФСБ, — сообщает Би-би-си. По данным журналистов, пока что спецслужбы получили персональную информацию от 50-ти тысяч иностранцев. Это в 20 раз меньше, чем ожидают увидеть на турнире российские власти.