Верховный суд России рассмотрит сегодня жалобу на решение о признании законной регистрацию Путина в качестве кандидата
Верховный суд России должен рассмотреть сегодня жалобу Ксении Собчак на решение о признании законной регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата в президенты. Телеведущая и кандидат в президенты России утверждает, что по Конституции никто не может находиться на посту главы государства больше двух сроков.
Ранее суд сослался на разъяснения Конституционного суда о том, что закон ограничивает возможность быть президентом двумя сроками подряд, а не двумя сроками в принципе. Начало рассмотрения жалобы в 10 часов.
Комментарии3
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russkie_za_sverjenie 26 февраля 2018 | 09:06
Решение суда, разумеется, известно заранее. А Ксюха проводит эту бесполезную акцию для набора политического веса?
protiv777 26 февраля 2018 | 09:10
Дом 2 рулит.
vezdehod 26 февраля 2018 | 09:14
Цирк-Шапито ещё не приехал, а Клоуны уже "разогреваются".