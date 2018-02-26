Верховный суд России рассмотрит сегодня жалобу на решение о признании законной регистрацию Путина в качестве кандидата

Верховный суд России должен рассмотреть сегодня жалобу Ксении Собчак на решение о признании законной регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата в президенты. Телеведущая и кандидат в президенты России утверждает, что по Конституции никто не может находиться на посту главы государства больше двух сроков.

Ранее суд сослался на разъяснения Конституционного суда о том, что закон ограничивает возможность быть президентом двумя сроками подряд, а не двумя сроками в принципе. Начало рассмотрения жалобы в 10 часов.