Россия и Грузия сегодня обсудят договор по открытому небу

Полеты в его рамках под угрозой срыва.

Встреча представителей России и Грузии пройдет в Вене. Между двумя странами уже 10-й год нет дипломатических отношений. Причиной стал военный конфликт в августе 2008 года. Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Для большинства стран мира они по-прежнему являются частью Грузии.

Из-за войны и потери территории Грузия не желает открывать свое воздушное пространство для самолетов с российскими военными наблюдателями. Речь идет о полетах в рамках договора по открытому небу. Его участники могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности. Как передает РИА со ссылкой на источники, позицию Грузии в этом вопросе поддерживают США, а также Украина и страны Прибалтики. Переговоры между Москвой и Тбилиси завершатся в марте.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки в 1992 году представителями 23 стран-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала его в 2001 году.