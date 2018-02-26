Россия и Грузия сегодня обсудят договор по открытому небу
Полеты в его рамках под угрозой срыва.
Встреча представителей России и Грузии пройдет в Вене. Между двумя странами уже 10-й год нет дипломатических отношений. Причиной стал военный конфликт в августе 2008 года. Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Для большинства стран мира они по-прежнему являются частью Грузии.
Из-за войны и потери территории Грузия не желает открывать свое воздушное пространство для самолетов с российскими военными наблюдателями. Речь идет о полетах в рамках договора по открытому небу. Его участники могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности. Как передает РИА со ссылкой на источники, позицию Грузии в этом вопросе поддерживают США, а также Украина и страны Прибалтики. Переговоры между Москвой и Тбилиси завершатся в марте.
Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки в 1992 году представителями 23 стран-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала его в 2001 году.
Комментарии3
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midnightblues 26 февраля 2018 | 09:06
Совку верить нельзя
vezdehod 26 февраля 2018 | 09:12
Над Грузией должно быть "Чистое небо".
ugas 26 февраля 2018 | 09:19
Правильно, самолетам агрессора нечего делать в небе над Грузией.