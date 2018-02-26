Полиция Таиланда задержала десять россиян, незаконно проводивших на курорте секс-тренинг

Среди них оказался и организатором курсов — блогер Александр Кириллов, известный как Алекс Лэсли.

Тайская полиция нагрянула в один из отелей неподалеку от Паттайи еще вчера. Как пишет газета The Nation, в нем правоохранители обнаружили более 40 россиян – участников секс-тренинга, организованного Алексом Лэсли. После допроса десять человек были задержаны. Некоторым предъявлено обвинение в нарушении миграционного законодательства, остальных подозревают в нелегальной трудовой деятельности. Несоблюдение местных законов может грозить россиянам лишением свободы, но чаще власти ограничиваются штрафом и высылкой из страны.

По данным ТАСС среди задержанных оказался главный организатор тренингов Алекс Лэсли и его подопечная Настя Рыбка. В последнее время эти имена, как правило, упоминаются в связи с иском миллиардера Олега Дерипаски. Бизнесмен обвиняет их в разглашении персональной информации.

Как пишет ТАСС, полиция пока не сообщила в российское посольство об инциденте.