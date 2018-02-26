Первый участок новой Большой Кольцевой линии Московского метро, как ожидается, сегодня днём примет первых пассажиров

Его протяжённость 10,5 километров. На участке расположено 5 станций, в том числе, «Петровский парк», ЦСКА и «Деловой центр». Как сообщили Интерфаксу в столичном стройкомплексе, открытие данного участка повысит транспортную доступность нескольких районов столицы. Также легче будет доехать до «Мега-спорта» и делового центра «Москва-сити».