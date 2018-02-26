С сегодняшнего дня в Россию запрещён ввоз молочной продукции из Белоруссии
Под запрет попали молоко, сливки, сгущённое молоко, а также молочная сыворотка. Россельхознадзор утверждает, что обнаружил в данной продукции опасные вещества и антибиотики. Белорусская сторона заявила, что готова провести консультации. Встреча экспертов двух стран должна состояться уже сегодня в Москве.
Комментарии4
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dimka75 26 февраля 2018 | 08:54
а давайте им сразу отключим газ ?
democ 26 февраля 2018 | 08:55
Но белорусский сыр, которым завалены все прилавки российских магазинов как - то умудрился проскочить контроль Россельхознадзора. Похоже, что сыр белоруссы делают не из своего молока, а из привозного, например новозеландского. А иначе чем ещё можно объяснить, что молоко плохое, а сыр - хороший?!
venmud 26 февраля 2018 | 08:59
Батьку - в президенты Нового Союзного Государства ( Россия+Беларусь)!!! Россия выбирает!!!
babich174 26 февраля 2018 | 09:18
Що, опять?