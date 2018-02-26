С сегодняшнего дня в Россию запрещён ввоз молочной продукции из Белоруссии

Под запрет попали молоко, сливки, сгущённое молоко, а также молочная сыворотка. Россельхознадзор утверждает, что обнаружил в данной продукции опасные вещества и антибиотики. Белорусская сторона заявила, что готова провести консультации. Встреча экспертов двух стран должна состояться уже сегодня в Москве.