Владимир Путин подписал новую государственную программу вооружений

Об этом «Коммерсанту» сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин. Он отметил, что в последние месяцы проект корректировался данными, полученными в Сирии. На авиабазе в Хмеймиме и базе ВМФ в Тартусе работали бригады специалистов боле чем от пятидесяти промышленных предприятий.

Ещё в конце прошлого года появились сообщения, что основным приоритетом новой программы станет развитие систем ядерного сдерживания.