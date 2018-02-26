Владимир Путин подписал новую государственную программу вооружений
Об этом «Коммерсанту» сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин. Он отметил, что в последние месяцы проект корректировался данными, полученными в Сирии. На авиабазе в Хмеймиме и базе ВМФ в Тартусе работали бригады специалистов боле чем от пятидесяти промышленных предприятий.
Ещё в конце прошлого года появились сообщения, что основным приоритетом новой программы станет развитие систем ядерного сдерживания.
Комментарии12
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antimrakobes 26 февраля 2018 | 08:54
То есть, вот на это деньги есть?..
y3emen1 26 февраля 2018 | 09:08
antimrakobes: Так вова чел не бедный! Долларовый миллиардер, однако...
aleksandr39 26 февраля 2018 | 09:16
antimrakobes: Опять будут увеличены тарифы ЖКХ , ПОДЫМУТ ЦЕНЫ НА БЕНЗИН И ПРОДУКТЫ ДЛЯ НАРОДА рОССИИ .ура !!!!!!
from_russia_with_boyaryshnik 26 февраля 2018 | 08:56
Похоже у карлика окончательно башню снесло.
vezdehod 26 февраля 2018 | 09:17
дядя Трамп не потерпит такой Подлянки и, видимо.ответит Адекватно.
mvrevin 26 февраля 2018 | 08:56
СССР-2, ну что же ждем с нетерпением развязки...
mi_62 26 февраля 2018 | 08:57
чего б хорошего...
prishvin 26 февраля 2018 | 09:01
Не будет ни какой Арматы, ни Су-57. Будет у нашего Ына , только граната... кто бы и её отобрал ?
antimrakobes 26 февраля 2018 | 09:02
Не, вот против кого они системы ядерного сдерживания наращивают???
alexgross022018 26 февраля 2018 | 09:03
Видать без ядреной бомбы победить в Сирии уже и не надеются ;))
protiv777 26 февраля 2018 | 09:08
Мечта всех либерастов - сделать Россию безядерной державой.
speculyant 26 февраля 2018 | 09:14
protiv777: моя мечта-уровень жизни Швейцарии в Росии. Как-то они там без атомной бонбы в повребе обходятся...