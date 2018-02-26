Администрация президента готовит новые майские указы по аналогии с поручениями Владимира Путина, данными в 2012 году
Как утверждают источники РБК, различные министерства уже вносят свои предложения. В последнем ежегодном отчёте правительства говорилось, что прежние майские указы выполнены лишь на 76 процентов. Однако сам Владимир Путин в конце года утверждал, что на 94 процента. При этом он признавал, что нерешённых вопросов остаётся много.
Комментарии8
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ansata 26 февраля 2018 | 08:37
А зачем? Пусть предыдущие выполнит для начала.
prutkov100 26 февраля 2018 | 08:37
Администрация президента готовит новые майские указы ....
А , Гаага готовит свои - ТРИБУНАЛ В ГААГЕ ПРИНЯЛ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПУТИНА
https://www.youtube.com/watch?v=eXuWbNBHcb4
taranь 26 февраля 2018 | 08:50
ansata: так, наверно, выполнили. Просто - никто этого не заметил....Даже вождь. Поэтому дублирует.
aleksandr39 26 февраля 2018 | 08:40
Будет рассказывать что в России " великий вождь и мудрый учитель " и что к 2050 году будет опять построен коммунизм .
antimrakobes 26 февраля 2018 | 08:48
Обещалкин не выполнил большей части своих предыдущих обещалок, но пообещал наобещать ещё больше!))
piter_ug 26 февраля 2018 | 08:52
Э, да тут простор для указов - ведь в году 12 месяцев, в запятнанный только май.
dfkthf_45 26 февраля 2018 | 08:58
не успели выполнить прежние указы от 2012 года, как тут же не сумеют выполнить новые указы-распоряжения президента...
democ 26 февраля 2018 | 08:59
"... отчёте правительства говорилось, что прежние майские указы выполнены лишь на 76 процентов. Однако сам Владимир Путин в конце года утверждал, что на 94 процента."
Так кто всё таки врал о выполнении? Правительство или президент? Вывод - врали все.