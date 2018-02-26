Администрация президента готовит новые майские указы по аналогии с поручениями Владимира Путина, данными в 2012 году

Как утверждают источники РБК, различные министерства уже вносят свои предложения. В последнем ежегодном отчёте правительства говорилось, что прежние майские указы выполнены лишь на 76 процентов. Однако сам Владимир Путин в конце года утверждал, что на 94 процента. При этом он признавал, что нерешённых вопросов остаётся много.