Верховный суд России рассмотрит сегодня жалобу на решение о признании законной регистрацию Путина в качестве кандидата
Верховный суд России должен рассмотреть сегодня жалобу Ксении Собчак на решение о признании законной регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата в президенты. Ранее суд сослался на разъяснения Конституционного суда о том, что закон ограничивает возможность быть президентом двумя сроками подряд, а не двумя сроками в принципе. Начало рассмотрения жалобы в 10 часов.
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delovoy_podolsk 26 февраля 2018 | 09:15
Постоянно какие-то дешёвые выкрутасы вплоть до такого, казалось бы серьёзного дела, как выборы президента. И это на виду у всех граждан России. Возмущает не то, что они так поступают, а то что они считают, что большинство населения глупое и не понимает, как его охмуряют. А это большая ошибка. Для выращивания картошки и свиней, большого ума не надо, также как работать муниципальным служащим любого масштаба. В целом россияне не отличаются умом, или работоспособностью но... Не до такой же степени! Выцыпите из какого-нибудь посёлка городского типа среднестатистическую бабу 65-70 лет, копошащуюся на огороде и разговоритесь с ней по душам. И вы обнаружите под слоем показного мнения, другой слой, потом третий слой, потом четвёртый, пока не поймёте, что эта в принципе хитрая баба... И про Путина и всю эту чиновничью челядь всё она понимает.
Фактически человека обмануть можно, но не чувства. Человек, какой бы он глупый не был, всё он чувствует, а значит, и понимает. И пусть пропагандосы любых мастей не думают, что кого-то они обманывают. И пусть рекламщики не думают, что они "разводят" на товар фраеров ушастых. Человек искушается не потому, что его реально развели, а потому, что уважение к чужому труду и плюс стадное чувство - заложены в чнём рефлекторно.
Подумайте сами, если перед вами стоят два стакана с водой, при вас налитые из одной бутылки. Про правый стакан поют вокруг песни, танцуют, пишут стихи, женщины рыдают, мушкетёры фехтуют. Все вокруг, говорят, что только правильный человек пьёт справа, а лохи слева. Приезжает губер и в микрофон говорит: "Я пью только с правой руки!" и при вас пьёт правый от него стакан. Большинство людей естественно поддавшись общему тренду выпьет правый стакан. Так, что не надо делать людей недоумками. Кто реально считает людей дураками, тот и есть сам наипервейший кретин.