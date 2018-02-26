Дебаты кандидатов в президенты России стартуют сегодня

На агитацию каждому из них выделили по шестьдесят часов телевизионного эфира, и тридцать шесть часов на радио. Также глава ЦИКа Элла Памфилова напомнила, что дебаты можно проводить и на частных СМИ.

Элла Памфилова подчеркнула, что у каждого кандидата больше чем достаточно возможностей, чтобы донести свою позицию до сограждан.