Дебаты кандидатов в президенты России стартуют сегодня
На агитацию каждому из них выделили по шестьдесят часов телевизионного эфира, и тридцать шесть часов на радио. Также глава ЦИКа Элла Памфилова напомнила, что дебаты можно проводить и на частных СМИ.
Элла Памфилова подчеркнула, что у каждого кандидата больше чем достаточно возможностей, чтобы донести свою позицию до сограждан.
Комментарии3
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daos15 26 февраля 2018 | 08:38
А расписание где посмотреть можно, что то не нашёл?
skp 26 февраля 2018 | 08:39
Элла Памфилова зачеркнула, что у каждого кандидата больше возможностей...
velbkeirf1 26 февраля 2018 | 09:08
Шо и даже ЭХО ссылки левого фронта банить не будет?