Полиция Таиланда задержала десятерых россиян, незаконно проводивших секс-тренинг в курортной Паттайе
По данным местной прессы, организатором курсов был блогер Александр Кириллов, известный под псевдонимом «Алекс Лесли». Российские дипломаты пока не знают подробностей произошедшего, передаёт ТАСС. По некоторым данным, полицейский рейд был проведён в одном из отелей накануне. Участниками тренинга стали более 40 российских туристов, заплативших за это примерно по 600 долларов.
Комментарии5
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imellendorf 26 февраля 2018 | 08:43
Хех.Так там добрая половина туристов мужского пола секс-тренинги проводят )
igor20012 26 февраля 2018 | 08:47
Алекс Лесли-уж не тот ли, который сутенер Насти Рыбки ? Т.е. докопались до него вот так ?
vvpv 26 февраля 2018 | 08:56
Рыбку поймали ?
sm59 26 февраля 2018 | 09:02
Если человеку не дано пробежать марафон, то ни за какие деньги он его не добежит.
Если не дано понять теорему Пифагора, то ни за каките деньги не поймет
Но почему-то ОГРОМНОЕ количество мужчин (и чуть менее огромное женщин) полагают, что за деньги можно стать сексуально состоятельным!!!
А вместо этого получают имитацию, в которой чаще всего сами и грают роль марионеток, привязанных за ниточки.
Физиологию не обманешь, даже за 600 долларов :) . Впрочем, "Без лоха и жизнь плоха" :)
l7kozlov 26 февраля 2018 | 09:04
незаконно? А законно тоже бывает? а в чем разница, пардон?