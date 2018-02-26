Полиция Таиланда задержала десятерых россиян, незаконно проводивших секс-тренинг в курортной Паттайе

По данным местной прессы, организатором курсов был блогер Александр Кириллов, известный под псевдонимом «Алекс Лесли». Российские дипломаты пока не знают подробностей произошедшего, передаёт ТАСС. По некоторым данным, полицейский рейд был проведён в одном из отелей накануне. Участниками тренинга стали более 40 российских туристов, заплативших за это примерно по 600 долларов.