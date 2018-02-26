Фигуранты дела о хищениях на космодроме «Восточный» получили реальные сроки
Бывший глава «Дальспецстроя» Юрий Хризман осуждён на 12 лет в колонии общего режима. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Бывший вице-спикер Хабаровской краевой думы Виктор Чудов получил 6 лет колонии. Главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин – 7 лет.
По данным следствия, обвиняемые похитили более 100 миллионов рублей, принадлежащих «Дальспецстрою». Адвокаты осуждённых заявили, что обжалуют приговор, вынесенный Дальневосточным окружным военным судом.
Комментарии5
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antimrakobes 26 февраля 2018 | 08:35
Стрелочники понесли наказание. Когда будут судить реально виновных?
blindpew_33 26 февраля 2018 | 08:43
"Бывший вице-спикер Хабаровской краевой думы Виктор Чудов получил 6 лет колонии"
Ах вот кто виноват, оказывается!
Мы-то думали, что пора дать под зад некоему вице-премьеру, известному своими огромными достижениями в строительстве батутов. Но главным расхитителем, выходит, был вице-спикер областной думы, крайне влиятельное лицо на космодроме и в ВПК вообще.
igor20012 26 февраля 2018 | 08:44
5 млрд украли, 1.5 млн-штраф, 4.85 млрд прибыли-выгодно !
protiv777 26 февраля 2018 | 08:46
Пора заявлять, что они белоленточники. Так как при таком статусе любой уголовник сразу превращается в политзаключенного, вокруг него начинают бесноваться всякого рода правозащитники, на эхе появляются регулярно статьи о борцунах с кровавым путинским режимом и на всякий случай готовятся списки (например список Хризмана).
komiccap_nkvd 26 февраля 2018 | 09:16
Хризман-Гозман
Ну а кто ещё