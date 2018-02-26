Фигуранты дела о хищениях на космодроме «Восточный» получили реальные сроки

Бывший глава «Дальспецстроя» Юрий Хризман осуждён на 12 лет в колонии общего режима. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Бывший вице-спикер Хабаровской краевой думы Виктор Чудов получил 6 лет колонии. Главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин – 7 лет.

По данным следствия, обвиняемые похитили более 100 миллионов рублей, принадлежащих «Дальспецстрою». Адвокаты осуждённых заявили, что обжалуют приговор, вынесенный Дальневосточным окружным военным судом.