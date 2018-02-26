Фильм «Лёд» за первые 12 дней проката заработал более 1 миллиарда рублей

Таким образом он вошёл в десятку самых кассовых отечественных лент. Фильм о фигурном катании, бюджет которого составил 150 миллионов рублей, окупился ещё в первый уик-энд. Рекордсменом по сборам продолжает оставаться спортивная драма «Движение вверх». Она за 8 недель проката в России и странах СНГ заработала 3 миллиарда рублей.