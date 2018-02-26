Фильм «Лёд» за первые 12 дней проката заработал более 1 миллиарда рублей
Таким образом он вошёл в десятку самых кассовых отечественных лент. Фильм о фигурном катании, бюджет которого составил 150 миллионов рублей, окупился ещё в первый уик-энд. Рекордсменом по сборам продолжает оставаться спортивная драма «Движение вверх». Она за 8 недель проката в России и странах СНГ заработала 3 миллиарда рублей.
Комментарии6
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ihor_syvoryj 26 февраля 2018 | 08:21
Ждём вторую серию - "Снежок!"
Действие происходит в Аргентине.
В Главной роли - Унылая Лошадь и Немытая Башка.
igorrrpadlowitchs 26 февраля 2018 | 08:24
ihor_syvoryj: овцам и баранам подсунулись очередную патриотическую сладкую вату!
daos15 26 февраля 2018 | 08:23
А как там Матильда с Нелюбовью? Ну понятно, умных мало в России, тупые )
midnightblues 26 февраля 2018 | 08:25
daos15: Неправильно сформулировано-генетический маргинальный элемент
antimrakobes 26 февраля 2018 | 08:30
Сюжет:
Талантливую фигуристку заметил один легендарный спортсмен, вследствие чего Надя приближается к исполнению детской мечты. Но в результате ошибки партнёра она оказалась в больнице. Казалось бы, спорту в её жизни приходит конец, но вдруг появляется хоккеист Саша, вынужденный работать сиделкой для фигуристки. Поначалу они ненавидят друг друга, даже не догадываясь, что эта борьба превратится в историю большой любви, которая вопреки всем бедам поможет Наде осуществить свою мечту.
Это "Оскар" по всем номинациям, как минимум!))))
alexgross022018 26 февраля 2018 | 08:54
Ватных портянок ни как на сантиментальность торкнуло ? ;)) На мой просвещенный взгляд сценарий нужно малость переработать - фигуристку поменять на гимнастку с лентами, а имя главного героя на Владимир. Коньки и клюшку можно оставить.