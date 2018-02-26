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08:15, 26 февраля 2018

Фильм «Лёд» за первые 12 дней проката заработал более 1 миллиарда рублей

Таким образом он вошёл в десятку самых кассовых отечественных лент. Фильм о фигурном катании, бюджет которого составил 150 миллионов рублей, окупился ещё в первый уик-энд. Рекордсменом по сборам продолжает оставаться спортивная драма «Движение вверх». Она за 8 недель проката в России и странах СНГ заработала 3 миллиарда рублей.

Комментарии

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ihor_syvoryj 26 февраля 2018 | 08:21

Ждём вторую серию - "Снежок!"
Действие происходит в Аргентине.
В Главной роли - Унылая Лошадь и Немытая Башка.

igorrrpadlowitchs 26 февраля 2018 | 08:24

ihor_syvoryj: овцам и баранам подсунулись очередную патриотическую сладкую вату!

daos15 26 февраля 2018 | 08:23

А как там Матильда с Нелюбовью? Ну понятно, умных мало в России, тупые )

midnightblues 26 февраля 2018 | 08:25

daos15: Неправильно сформулировано-генетический маргинальный элемент

antimrakobes 26 февраля 2018 | 08:30

Сюжет:
Талантливую фигуристку заметил один легендарный спортсмен, вследствие чего Надя приближается к исполнению детской мечты. Но в результате ошибки партнёра она оказалась в больнице. Казалось бы, спорту в её жизни приходит конец, но вдруг появляется хоккеист Саша, вынужденный работать сиделкой для фигуристки. Поначалу они ненавидят друг друга, даже не догадываясь, что эта борьба превратится в историю большой любви, которая вопреки всем бедам поможет Наде осуществить свою мечту.

Это "Оскар" по всем номинациям, как минимум!))))

(комментарий скрыт)

alexgross022018 26 февраля 2018 | 08:54

Ватных портянок ни как на сантиментальность торкнуло ? ;)) На мой просвещенный взгляд сценарий нужно малость переработать - фигуристку поменять на гимнастку с лентами, а имя главного героя на Владимир. Коньки и клюшку можно оставить.

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