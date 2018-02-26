Аэрофлот обвиняет авиадиспетчеров Шереметьево в задержках своих рейсов

Только в середине февраля более полутора тысяч самолётов сели с опозданием. В авиакомпании уверены, что очереди на посадку возникли из-за проблем с прокладыванием маршрутов диспетчерами. Об этом говорится в письме гендиректора Аэрофлота Виталия Савельева к руководителям Росавиации и Государственной корпорации по организации воздушного движения, пишет «Коммерсантъ». Если ситуация не изменится, то Аэрофлот обратится в суд.