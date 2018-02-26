Число пострадавших в результате взрыва в английском Лестере увеличилось до 6 человек
Ранее сообщалось о четырёх раненых. Взрыв полностью разрушил двухэтажное здание, на первом этаже которого находился магазин. За взрывом последовал сильный пожар. Местная полиция заявила, что это не теракт. Причина взрыва станет предметом совместного расследования полиции и пожарной службы.
Комментарии1
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perestarok 26 февраля 2018 | 08:19
"Число пострадавших в результате взрыва в английском Лестере увеличилось до 6 человек"
Ну и разгильдяи эти англичане. То у них жилой дом сгорел вместе с жильцами, то что-то взорвалось.