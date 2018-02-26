В Брюсселе сегодня рассмотрят вопрос о продлении санкций ЕС против России
Это формальная процедура.
На самом деле, никакого рассмотрения не будет, потому что обсуждение вопроса о санкциях не предусмотрено. Комитет постоянных представителей стран ЕС уже согласовал очередное продление санкций, и теперь министры иностранные дел утвердят это решение. Речь идет о персональных санкциях против физических и юридических лиц. Их активы в ЕС заморожены, фигурантам списка въезд запрещен.
В отношении России действуют еще секторальные экономические санкции, их продлевают летом. Ограничения ЕС ввел вслед за США из-за присоединения Крыма к России и конфликта в Донбассе. Формальной причиной для снятия санкций может быть полное выполнение минских соглашений. Или, как допустил недавно глава немецкого МИДа, ввод миротворцев ООН в зону конфликта на востоке Украины. Для снятия санкций потребуется согласие всех стран-членов Евросоюза.
Санкции продлят 12 марта еще на полгода.
Комментарии3
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vaka257 26 февраля 2018 | 08:21
Рогозин сказал,что санкции против России навсегда...Видимо собираются править вечно...Думают,что путинщина это навсегда...
perestarok 26 февраля 2018 | 08:46
vaka257: "Рогозин сказал,что санкции против России навсегда...Видимо собираются править вечно...Думают,что путинщина это навсегда..."
Из-за Путина даже при Коляне №2 были санкции.
perestarok 26 февраля 2018 | 08:21
"В Брюсселе сегодня рассмотрят вопрос о продлении санкций ЕС против России"
Спасибо ЕС за помощь.