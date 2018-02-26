"В Брюсселе сегодня рассмотрят вопрос о продлении санкций ЕС против России"

Это формальная процедура.

На самом деле, никакого рассмотрения не будет, потому что обсуждение вопроса о санкциях не предусмотрено. Комитет постоянных представителей стран ЕС уже согласовал очередное продление санкций, и теперь министры иностранные дел утвердят это решение. Речь идет о персональных санкциях против физических и юридических лиц. Их активы в ЕС заморожены, фигурантам списка въезд запрещен.

В отношении России действуют еще секторальные экономические санкции, их продлевают летом. Ограничения ЕС ввел вслед за США из-за присоединения Крыма к России и конфликта в Донбассе. Формальной причиной для снятия санкций может быть полное выполнение минских соглашений. Или, как допустил недавно глава немецкого МИДа, ввод миротворцев ООН в зону конфликта на востоке Украины. Для снятия санкций потребуется согласие всех стран-членов Евросоюза.

Санкции продлят 12 марта еще на полгода.