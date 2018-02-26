Россия с сегодняшнего дня приостановила поставки белорусской молочной продукции
Запрет касается только сырья и не затронет упакованных товаров.
Запрет ввозить в Россию молочное сырье из Белоруссии Россельхознадзор принял «в связи с неоднократными нарушениями ветеринарно-санитарных требований», говорится на сайте ведомства. Как пишет «Интерфакс», Россельхознадзор ранее обнаруживал в белорусской молочной продукции опасные вещества и антибиотики. Под запрет попали наливное молоко и сливки, молочная сыворотка и концентрат молочного белка.
При этом ограничения не касаются творога, сметаны и сливочного масло. Как пишет РБК, в этой продукции не было выявлено массовых нарушений санитарных требований. Запрет будет действовать до тех пор, пока ситуация не будет урегулирована, подчеркнули в Россельхознадзоре. В общей сложности за неполные два месяца, уверяют в ведомстве, было зафиксировано свыше 30 случаев нарушения санитарных норм белорусскими производителями молочной продукции.
С середины февраля также введен запрет на импорт в Россию белорусских яблок с 31 предприятия.
Комментарии5
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ihor_syvoryj 26 февраля 2018 | 08:17
Тоже мне проблема!
Обратитесь в Расиянский Наркомат иностранных дел - они запросто организуют поставки белорусского творожка дипломатической почтой. А если чо, то Патрушев с Бацькой "перетрёт" детали.
igor20012 26 февраля 2018 | 08:32
Да у нас в России-молока хоть залейся ! Вместо сыра-сырный продукт, вместо масла-маргарин (под названием "масло"-гидрогенизированное подсолнечное масло, пальмовое масло ) и т.д. . В 80-е в деревне моего деда было 1500 коров, сейчас-1, везде коровники разрушены, в Самарском зоопарке корову показывают за деньги и т.д.
democ 26 февраля 2018 | 08:50
igor20012: Просто российские коровы не разумеют политику правящего режима и никак не хотят размножаться и давать молоко, как должны это делать истинные патриотки.
blindpew_33 26 февраля 2018 | 08:40
Кольцо врагов неуклонно сжимается.
Пальмовое масло уже освоили, теперь перейдём на разведённую извёстку.
Но не сдадимся!
demosua 26 февраля 2018 | 08:48
"за неполные два месяца было зафиксировано свыше 30 случаев нарушения санитарных норм белорусскими производителями молочной продукции." - как только сами белорусы не вымерли от такого отношения своих производителей продукции! Или те только россиянам вредят?