Россия с сегодняшнего дня приостановила поставки белорусской молочной продукции

Запрет касается только сырья и не затронет упакованных товаров.

Запрет ввозить в Россию молочное сырье из Белоруссии Россельхознадзор принял «в связи с неоднократными нарушениями ветеринарно-санитарных требований», говорится на сайте ведомства. Как пишет «Интерфакс», Россельхознадзор ранее обнаруживал в белорусской молочной продукции опасные вещества и антибиотики. Под запрет попали наливное молоко и сливки, молочная сыворотка и концентрат молочного белка.

При этом ограничения не касаются творога, сметаны и сливочного масло. Как пишет РБК, в этой продукции не было выявлено массовых нарушений санитарных требований. Запрет будет действовать до тех пор, пока ситуация не будет урегулирована, подчеркнули в Россельхознадзоре. В общей сложности за неполные два месяца, уверяют в ведомстве, было зафиксировано свыше 30 случаев нарушения санитарных норм белорусскими производителями молочной продукции.

С середины февраля также введен запрет на импорт в Россию белорусских яблок с 31 предприятия.