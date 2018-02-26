Бывшего главу «Дальспецстроя» приговорили к 12 годам колонии по факту хищений на космодроме «Восточный»

Реальные сроки также получили три других фигуранта дела.

Помимо экс-главы «Дальспецстроя» Юрия Хризмана, суд приговорил к заключению бывшего бухгалтера предприятия Владимира Амишина – он должен будет провести в колонии семь лет. Кроме того осужденные обязаны выплатить компенсацию «Роскосмосу» в размере более пяти миллиардов рублей. Впрочем, адвокаты уже предупредили, что у подзащитных таких денег нет.

По делу о хищении при строительстве космодрома «Восточный» также осуждены сын экс-главы «Дальспецстроя» Михаил Хризман и бывший председатель Хабаровской краевой думы Виктор Чудов – с них взысканы десятки миллионов рублей.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин, который курирует строительство космодрома, в интервью «Коммерсанту» положительно оценил ход строительства на «Восточном». По его словам, в целом почти все запланированные объекты первой очереди завершены.

Адвокаты осужденных назвали приговор «чрезмерным» и намерены его обжаловать.