Предложенный Дональдом Трампом крупный военный парад в Вашингтоне проведут 11 ноября

Мероприятие будет приурочено ко Дню ветеранов и 100-летию окончания Первой мировой войны. По данным издания Politico, президент еще 20 февраля распорядился начать приготовления к этой дате. Парад должен стартовать у Белого дома и завершиться у здания Конгресса США. В Белом доме уже подсчитали, что парад обойдется бюджету в $30 млн.