Предложенный Дональдом Трампом крупный военный парад в Вашингтоне проведут 11 ноября
Мероприятие будет приурочено ко Дню ветеранов и 100-летию окончания Первой мировой войны. По данным издания Politico, президент еще 20 февраля распорядился начать приготовления к этой дате. Парад должен стартовать у Белого дома и завершиться у здания Конгресса США. В Белом доме уже подсчитали, что парад обойдется бюджету в $30 млн.
Комментарии5
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monik_7 26 февраля 2018 | 08:04
30 лямов на одну меньше чем милю парада. Это почем дюйм выходит? Не, я - пас.
daos15 26 февраля 2018 | 08:13
Либересня нервно молчит))
crazy_frog 26 февраля 2018 | 08:18
daos15: На своих хозяев им тявкать не положено.
igorkot__1 26 февраля 2018 | 08:23
daos15: Послушай долбоящер, а почему по твоему мнению "либерасня нервно молчит" если парад будет в Вшингтоне. Вот тамошняя либерасня пускай и возмущается.
sproter 26 февраля 2018 | 08:18
Уж во что, а в парады Омерика нам точно проиграет.