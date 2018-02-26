Бывшего главу «Дальспецстроя» приговорили к 12 годам лишения свободы и штрафу в 1,5 млн рублей
Дальневосточный окружной военный суд признал Юрия Хризмана виновным в злоупотреблениях при строительстве космодрома Восточный с ущербом в 5 млрд рублей. Как передает ТАСС, на скамье подсудимых еще трое, все они получили меньшие но тоже реальные сроки.
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