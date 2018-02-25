США сдержанно отреагировали на заявление КНДР о готовности начать переговоры по ситуации на Корейском полуострове

Администрация США сдержанно отреагировала на заявление КНДР о готовности начать переговоры по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.



Ранее администрация Южной Кореи сообщила, что северокорейская делегация на встрече с президентом Южной Кореи заявила о готовности к переговорам между КНДР и США.



«Посмотрим, станет ли сегодняшнее послание Пхеньяна о том, что он готов вести переговоры, первым шагом на пути к денуклеаризации. В то же время США и весь мир должны продолжать ясно давать понять, что ядерная и ракетная программы Северной Кореи это тупик», — говорится в заявлении Белого дома.