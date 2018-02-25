США сдержанно отреагировали на заявление КНДР о готовности начать переговоры по ситуации на Корейском полуострове
Администрация США сдержанно отреагировала на заявление КНДР о готовности начать переговоры по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.
Ранее администрация Южной Кореи сообщила, что северокорейская делегация на встрече с президентом Южной Кореи заявила о готовности к переговорам между КНДР и США.
«Посмотрим, станет ли сегодняшнее послание Пхеньяна о том, что он готов вести переговоры, первым шагом на пути к денуклеаризации. В то же время США и весь мир должны продолжать ясно давать понять, что ядерная и ракетная программы Северной Кореи это тупик», — говорится в заявлении Белого дома.
Комментарии1
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nikitin43 25 февраля 2018 | 20:43
решить проблему военной силой не проблема , а кто их будет переучивать от русского чучхе , кормить ? и куда ыну , к януковичу , плотницкому окаеву ...?