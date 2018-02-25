В Следственном комитете по Ингушетии назвали причину смерти министра труда республики Багауддина Маршани

В Следственном комитете по Ингушетии назвали причину смерти министра труда, занятости и социального развития республики Багауддина Маршани. По предварительным данным, он отравился угарным газом. Признаков насильственной смерти не обнаружено, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Тело министра было найдено в его доме. Рядом без сознания находились его жена и 10-летний сын. Сейчас они находятся в реанимации. Между тем, как отмечает источник, газовщики при обследовании дома никакой утечки не выявлены.