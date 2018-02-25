В Следственном комитете по Ингушетии назвали причину смерти министра труда республики Багауддина Маршани
В Следственном комитете по Ингушетии назвали причину смерти министра труда, занятости и социального развития республики Багауддина Маршани. По предварительным данным, он отравился угарным газом. Признаков насильственной смерти не обнаружено, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Тело министра было найдено в его доме. Рядом без сознания находились его жена и 10-летний сын. Сейчас они находятся в реанимации. Между тем, как отмечает источник, газовщики при обследовании дома никакой утечки не выявлены.
Комментарии2
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pushok1971 25 февраля 2018 | 20:45
А я, как типа крещённый по твёрдому тарифу в 5000р. в Москве церкви на Воробьёвых горах, но давно, думал, что причина смерти министра - Бог, так как он причина всего, Бог и есть всё, в том числе и Дьявол...
Следственный комитет доказывает, как же я ошибался... Шалом!
kandidat2012 25 февраля 2018 | 20:45
мы в кгб так и работаем без следов, шорфик только подбрасываем, чтобы знали.