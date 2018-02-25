В Перми митинг памяти Бориса Немцова прошел на кладбище в 30-градусный мороз
Именно там власти разрешили проводить акцию, сообщает «МБХ Медиа». Митинг проходил на Егошихинском кладбище у единственного в городе мемориала памяти жертв политических репрессий. На подъезде к кладбищу дежурили сотрудники ГИБДД, которые останавливали каждую машину и проверяли багажники. При этом они заявили, что к запрещенным вещам относятся в том числе агитационные материалы. На входе на площадку митинга у пришедших сканировали даже обувь. В акции приняли участие около 100 человек.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
nikitin43 25 февраля 2018 | 20:37
издевательства над гражданами это по-русски.
nikitin43 25 февраля 2018 | 20:40
nikitin43: вот по этому ни один путен не станет в сша даже шерифом - пристрелят местные жители .
nympuom 25 февраля 2018 | 20:52
Эти 100 пермских оппов - доказательство рейтинга российской оппозиции на периферии, там где не платят по московским тарифам
shlevet 25 февраля 2018 | 20:57
nikitin43: //издевательства над гражданами это по-русски.//
Ну если организаторы митинга русские, тогда да, соглашусь
m_doc 25 февраля 2018 | 20:44
Пермяки сообщают, что кладбище это старое, находится в центре города. Вы, эховцы, не жульничайте и тоже об этом сообщите, дабы не вводить людей в заблуждение.
Ну, а уж за 30 градусов мороза кляните природу. Кровавый режим точно ни при чём, что бы вам ни мерещилось:)
nikmart001 25 февраля 2018 | 20:50
Так его в Перми похоронили?