В Москве прошел марш памяти политика Бориса Немцова, который был убит 3 года назад
В шествии приняли участие более 7 тысяч человек, по оценкам активистов из группы «Белый счетчик» и около 4,5 тысяч по данным полиции. По оценкам из организаторов, Ильи Яшина, в марше участвовало около 30 тысяч человек. После акции многие отправились на Большой Москворецкий мост, где был убит Борис Немцов и все эти годы находится мемориал, созданный активистами.
Комментарии4
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vulgaris_liberal 25 февраля 2018 | 20:43
Москворецкий мост сегодня
https://pbs.twimg.com/media/DW4iRf8XkAAH4Xn.jpg:large
m_doc 25 февраля 2018 | 20:54
vulgaris_liberal: Ужос... Сколько раз говорено, что по-человечьи надо покойников поминать, а не по-революционно-провокационному.
abuvgrobu 25 февраля 2018 | 20:45
По оценкам из организаторов, Ильи Яшина, в марше участвовало около 30 тысяч человек.
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Как я и предполагал три дня назад там дрыгались три либерала, три гомосека, три лесбиянки , тридцать зевак и триста того, что с какого-то перепуга называет себя "журналисты"..А на самом деле было так
https://twitter.com/imerkouri/status/967739336526581760
sorcerer_alastor 25 февраля 2018 | 20:53
Найдутся же те для кого святы слова:
"Ищущий поклонения - ничтожен.
Ищущий кому поклониться - бессилен!"